『ひらやすみ』最終週 なっちゃん＆あかりんのオフショットに反響「かわいい2人」「終わるの早すぎる」
女優・森七菜のスタッフによるインスタグラムアカウントが1日、森が出演中のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合／毎週月曜〜木曜22時45分）のオフショットを公開した。
【写真】『ひらやすみ』森七菜ら、4人の笑顔ショットに反響「めちゃめちゃ笑顔」「ずっと続いてほしい」
投稿されたのは、“なっちゃん”こと小林なつみ役の森と、“あかりん”こと横山あかり役の光嶌なづなが写るオフショット。撮影中の合間なのか、2人ともリラックスした表情を見せている。
本作は全20回の放送で、12月4日で最終回を迎える。2人の笑顔には「大好きな2人、なっちゃんとあかりん」「なっちゃんとあかりんの笑顔かわいい」「かわいい2人」「もう終わるの早すぎる season2とかないかな」「なっちゃんとあかりちゃんがもうすぐ見れなくなるのが寂しい」といった声が寄せられていた。
引用：「森七菜スタッフ」インスタグラム（＠nana_mori_staff）
【写真】『ひらやすみ』森七菜ら、4人の笑顔ショットに反響「めちゃめちゃ笑顔」「ずっと続いてほしい」
投稿されたのは、“なっちゃん”こと小林なつみ役の森と、“あかりん”こと横山あかり役の光嶌なづなが写るオフショット。撮影中の合間なのか、2人ともリラックスした表情を見せている。
本作は全20回の放送で、12月4日で最終回を迎える。2人の笑顔には「大好きな2人、なっちゃんとあかりん」「なっちゃんとあかりんの笑顔かわいい」「かわいい2人」「もう終わるの早すぎる season2とかないかな」「なっちゃんとあかりちゃんがもうすぐ見れなくなるのが寂しい」といった声が寄せられていた。
引用：「森七菜スタッフ」インスタグラム（＠nana_mori_staff）