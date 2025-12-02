あかりん（光嶌なづな）となっちゃん（森七菜）　※「森七菜スタッフ」インスタグラム

写真拡大

　女優・森七菜のスタッフによるインスタグラムアカウントが1日、森が出演中のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合／毎週月曜〜木曜22時45分）のオフショットを公開した。

【写真】『ひらやすみ』森七菜ら、4人の笑顔ショットに反響「めちゃめちゃ笑顔」「ずっと続いてほしい」

　投稿されたのは、“なっちゃん”こと小林なつみ役の森と、“あかりん”こと横山あかり役の光嶌なづなが写るオフショット。撮影中の合間なのか、2人ともリラックスした表情を見せている。

　本作は全20回の放送で、12月4日で最終回を迎える。2人の笑顔には「大好きな2人、なっちゃんとあかりん」「なっちゃんとあかりんの笑顔かわいい」「かわいい2人」「もう終わるの早すぎる　season2とかないかな」「なっちゃんとあかりちゃんがもうすぐ見れなくなるのが寂しい」といった声が寄せられていた。

引用：「森七菜スタッフ」インスタグラム（＠nana_mori_staff）