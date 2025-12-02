『終幕のロンド』“利人”要潤、妻“真琴”中村ゆりへの仕打ちが悪趣味 視聴者ドン引き「陰湿〜」「性格悪っ」
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が1日に放送され、真琴（中村ゆり）の秘密を知った利人（要潤）の“ひどい仕打ち”が描かれると、ネット上には「悪趣味」「いやん陰湿〜」「性格悪っ」といった反響が寄せられた。
【写真】“してやったり”とほくそえむ利人（要潤）
こはる（風吹ジュン）との最後の別れを終えた数日後、鳥飼（草なぎ）と真琴は、散骨した下田の海で、何も言わず、ただ寄り添うようにして過ごした時間をそれぞれ思い出していた。
ところが、鳥飼が散骨に同行したことはすぐさま利人の耳にも入る。そして利人は秘書からの報告で、下田の海岸で鳥飼が真琴の肩を抱く写真を見せられる。
そんなある日の夜、夕食をとりながら利人は真琴に「どうだった？ お母さんの散骨」と真琴に聞く。彼女が取り繕うような笑顔で「なんで？」と聞くと、利人は「1人で寂しかったんじゃないかと思って」と笑顔を見せる。
真琴はあいまいに笑いながら「まさか…子どもじゃないから」とポツリ。これに利人も「それなら良かった…」と意味深な微笑みを浮かべる。
その後、夕食を終えて1人で食器を片付けていた真琴は、利人が使っていた食器の下から1枚の写真を発見。その写真には、下田の海岸で鳥飼が真琴の肩を抱く姿が収められていた。
思わず顔がこわばる真琴と“してやったり”とほくそえむ利人の姿が映し出されると、ネット上には「こんな男ヤダ」「うわぁやり方がさぁ…」「悪趣味すぎるぞ」「いやん陰湿〜」「性格悪っ」「すごく気持ち悪い…」などの声が相次いでいた。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
【写真】“してやったり”とほくそえむ利人（要潤）
こはる（風吹ジュン）との最後の別れを終えた数日後、鳥飼（草なぎ）と真琴は、散骨した下田の海で、何も言わず、ただ寄り添うようにして過ごした時間をそれぞれ思い出していた。
そんなある日の夜、夕食をとりながら利人は真琴に「どうだった？ お母さんの散骨」と真琴に聞く。彼女が取り繕うような笑顔で「なんで？」と聞くと、利人は「1人で寂しかったんじゃないかと思って」と笑顔を見せる。
真琴はあいまいに笑いながら「まさか…子どもじゃないから」とポツリ。これに利人も「それなら良かった…」と意味深な微笑みを浮かべる。
その後、夕食を終えて1人で食器を片付けていた真琴は、利人が使っていた食器の下から1枚の写真を発見。その写真には、下田の海岸で鳥飼が真琴の肩を抱く姿が収められていた。
思わず顔がこわばる真琴と“してやったり”とほくそえむ利人の姿が映し出されると、ネット上には「こんな男ヤダ」「うわぁやり方がさぁ…」「悪趣味すぎるぞ」「いやん陰湿〜」「性格悪っ」「すごく気持ち悪い…」などの声が相次いでいた。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記