『シナントロープ』“都成”水上恒司＆“水町”山田杏奈、キスシーンからの急展開に衝撃「変な声出た」「怖い」（ネタバレあり）
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第9話が1日に放送され、都成（水上）と水町（山田）のキスシーン直後に急展開を迎えると、ネット上には「やめて〜」「変な声出たわ」「どういうこと？？怖い」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】今週も怖かった折田（染谷将太）
シナントロープでは全品半額イベントに合わせて、客に似顔絵イラストをプレゼントすることに。都成が覚えた客の特徴を水町が鳥に置き換え、田丸（望月歩）が描くという連携で作業を進める。ほかのメンバーも接客や調理などで大忙しだ。
一方、同じ頃、龍二（遠藤雄弥）と久太郎（アフロ）は、折田（染谷将太）に指示された仕事に備えていた。シマセゲラの始末を条件に、折田から解放されるというが…。
全品半額イベントを無事に終えると、水町は都成を遊園地デートに誘う。観覧車で2人きりになると、水町は命を狙われていることを涙ながらに都成に告げる。話を聞いた都成は「俺に何かできることがあったら…」と応じる。
日が暮れて、都成と水町は遊園地を後にする。そして水町は都成に「遅ればせながら、私は気付いた。都成はずっと私の英雄だった」と語りかけると、彼女の方から都成にそっとキスをするのだった…。
キスシーンの直後、龍二と久太郎が水町の自宅に潜入。さらに営業を終えて誰もいないシナントロープが、折田（染谷将太）の手下によって襲撃される様子が映し出されると、ネット上には「幸せの後なんだから色々…やめて〜」「急展開に変な声出たわ」「一気に話進んだっぽい」「えぐいえぐいえぐい」「待ってどういうこと？？怖い」といった声が相次いでいた。
