広島の菊池涼介内野手（３５）が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、８０００万減の年俸１億７０００万円プラス出来高でサインした。今季で２年契約が終了し、新たに単年で契約を結び直した。チームは世代交代を推し進めているが、「負けないぞという思いでグラウンドには来ている」と力を込め、競争を勝ち抜く決意を示した。（金額は推定）

以下、菊池の一問一答。

−来季こだわっていく数字はあるか。

「体はもう元気なので、『出られる試合は出たい』と秋山さんも言っていましたけど、そういう準備はしていますし、いつでも出られる準備は常にしている。全部出たいという気持ちは当然持っている。それを持っていなかったら、いる必要ないと思うので、１軍に。出られるんだったら出たい。その中でどういう結果が付いてくるかが成績だと思う」

−ゴールデングラブ賞への思いは。

「ゴールデングラブのためにやっている人は、毎年言っていますけど、１人もいないと思う。それは毎試合出て、どれくらい活躍して、どういう印象的なプレーができて、どうだったという最後のご褒美がゴールデングラブだと思う。ゴールデングラブを取りたいというより、まずは試合に出ることが優先。そんなことは言っていられない」