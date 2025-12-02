シェラトングランドホテル広島は、「クリスマスフェア」を12月1日から31日まで開催する。

ハーブ香るローストチキン、北米クリスマス風低温ポークのウィスキーグレーズ、ターキープレス、舌平目のポッシェ、平日ランチ限定の寒鱈のムニエル、平日ディナー限定の和牛バラ肉のビーフストロガノフ、目の前で焼き上げるアメリカンステーキなど、前菜からデザートまでランチは60種類、ディナーは70種類以上をそろえる。和牛もも肉のローストビーフはカービングで提供し、赤のスパークリングワインとロゼの風味が楽しめるノンアルコールロゼスパークリングの2種類（グラス各1,800円）も用意する。12月限定で、大人2人につき子ども1人分無料、平日に大人4人以上グループ利用で1人分無料、フリードリンク90分が付いたプランの3つの特典を提供する。

場所はロビー階ブッフェレストラン「ブリッジ」。提供時間はランチが午前11時から午後2時半まで、ディナーが午後5時半から10時まで。料金は大人4,900円から、65歳以上4,400円から、4歳から12歳まで2,450円からで3歳以下は無料。税・サービス料込。