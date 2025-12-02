「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「一浪で日東駒専はさすがにまずいですか？ 将来のことが少し不安です」※1

大学進学の評価は誰がしているのか

――今回の相談者のように、自分の進学結果に負い目のようなものを感じてしまう人は少なくないと思います。かなり苦しいことかと思うのですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：つらいことですよね。

慰めるわけじゃないですが、まずは自分の進学結果に対して満足がいっていないというのは、それだけ受験に真剣に向き合った証拠なので、過去の自分の挑戦を褒めてあげてほしいと思います。

そのうえで、今回のように「一浪するなら◯◯大学以上」「◯◯大学以下はまずい」みたいなことは、あくまで世間の「なんとなくの声」なので、気にせず大学での成長に専念してほしいと思います。

――詳しく教えてください。

びーやま：受験生から見た大学というのは、「入試での偏差値」が価値観としてかなりの割合を占めています。加えて、偏差値はかなりはっきりとしたものですから大学をピラミッドのように上から並べて「どこが上、どこが下」みたいに思ってしまいがちです。

しかし、大学の価値は偏差値で決まるものでは当然ありません。たとえば、研究結果のランキングや教授の充実度、資格の取得率など、視点を変えれば大学の評価は一変します。東大が最上位で、Fラン大は最下位みたいなのはあくまで「偏差値」というものさしで見たときの評価であって、大学の評価をすべて決めるものではありません。

今回の「一浪で日東駒専」というのも、おそらく「浪人をしたのにもかかわらず偏差値的に日東駒専はまずいですか？」というニュアンスかと思うのですが、結論を言えば、全く問題ありません。大学で学び尽くしましょう。

