¡Ö¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡¦º£°æÃ£Ìé¡×¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¡¡Ì¾Ìç´´Éô¤¿¤Á¤¬Ï³¤é¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î¡È¶¯Îõ¤Ê°Õ¼±¡É¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

ËèÇ¯¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÊä¶¯¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾Ìç¤ò»ÅÀÚ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸þ¤ÏµåÃÄ¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë(C)Getty Images
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎÌ¾À¼¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£Ìé¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤Ï9²ó¤â°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÈFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ã¤¤º£°æ¤ÎÀ¼²Á¤Ï¡¢Å·°æÃÎ¤é¤º¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¡¢WHIP0.89¡¢178Ã¥»°¿¶¡ÊÃ¥»°¿¶Î¨9.89¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¡£µåÃÄ¤¬¡ÖËÜ¿Í¤Î¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹ÃÌ¡Ë¤ÈÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡È·ë²Ì¡É¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢MLB¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Åêµå¡×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ôµåÃÄ¤Î³ÍÆÀ¤¬Óñ¤«¤ì¤ëº£°æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¸ò¾Ä´ü´ÖÆâ¤Ç¤Î·ÀÌóÄù·ë¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¤Þ¤ë´üÂÔÃÍ¤ÏÁèÃ¥Àï¤ò·ã²½¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ·ÀÌó¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¤¸¤«¤ËÍèÆü¤·¡¢¶ËÈë¤Ç¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Û¤ÉËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤·¤«¤·¡¢Áí³Û1²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó234²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËµÞÆ¤¹¤ë³ÍÆÀ¾ðÀª¤Ë¸«Êý¤ò²þ¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¡ÖµåÃÄ´´Éô¤¬°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÅê¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¤¥Þ¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¹â³ÛÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÃû¸õ¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ëµåÃÄ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¡£ÌÜ²¼¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÊÆµå³¦¤ÎÌÁ¼ç¡É¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢µåÃÄ¼óÇ¾¿Ø¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ø¤Î¡ÖÌîË¾¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØDaily News¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤«¤Ã¤Æ¡© ¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¡Ê»³ËÜÍ³¿¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¡Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¡×
MLBÊ£¿ôµåÃÄ¤Ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëº£°æ(C)Getty Images
NY»æ¤¬¸«¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥¤É¾¡×¤Ï¡©
¡¡¶áÇ¯¡¢ÊÆµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¹¥±Æ¶Á¡É¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î3Áª¼ê¤È·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¡£¿·µ¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³ÍÆÀ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÇüÂç¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý±×Áý²Ã¤â¸«¹þ¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¹¹ð¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤äÇ§¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥óGMÃÌ¡Ë¤ÈÇ§¤á¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µµåÃÄ¤ÎÁÀ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡ØDaily News¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎFA¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÁÅý¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹²ÄÇ½À¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â®µå¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó144.8¥¥í¡ËÃæÈ×¤¬Ê¿¶Ñ¤À¤¬¡¢ºÇÂ®¤Ï99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.3¥¥í¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¦Éð´ï¤â¤¢¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¤¥Þ¥¤¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ï¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£ÅÄÃæ¾Âç°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯Æ°ÀÅ¤È¤È¤â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
