¢¡ ¡ÖËÉÙ¤Ê³°Ìî¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±³ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¡×
¡¡µð¿Í¤Ï11·î26Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï22Ç¯¤ËÂÇÎ¨.347¤òµÏ¿¤·¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.188¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Î²òÀâ¡¦ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Öµð¿Í¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢±¦¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¾¾ËÜ¤¬¡Ê¤¤¿¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤½¤ì¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤â¤¦°ì²óºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡¢µð¿Í¤Î³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÁ³¸·¤·¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£´Ý²Â¹À¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¤À¤Ã¤¿¤êº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÀõÌîæÆ¸ã¤â¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¡¦º¸ÂÇ¼Ô¤â´Þ¤á¤ÆËÉÙ¤Ê³°Ìî¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±³ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¤Ï³Î¤«¤ËÀ¸°×¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤À¤±Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù