きょうは、北陸や北日本を中心に大気の状態が不安定となり、雷雨になる所があるでしょう。晴れ間の出る関東から西では、気温はこの時季としては高めですが、あす以降は各地とも一気に寒くなりそうです。日本海側を中心に大雪にもご注意ください。

午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、午後は北陸や北日本を中心に雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北海道では夜にかけて雪に変わる所もあり、内陸では湿った雪の強まる所もありそうです。北陸や北日本の日本海側は大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。関東から西の太平洋側は晴れ間もありますが、次第に雲が広がりやすくなってきます。九州南部は不安定な天気で、急な雨や雷雨の所がありそうです。

日中の気温はきのうより低くなりますが、それでも関東から西は18℃前後と、この時季としては高めとなりそうです。ただ、夜は福岡など日本海側を中心に北風が冷たく感じられるでしょう。北日本はきのうより大幅に低くなり、札幌で6℃、仙台で13℃の予想です。

＜きょう2日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 6℃ 釧路： 7℃

青森：12℃ 盛岡：10℃

仙台：13℃ 新潟：16℃

長野：16℃ 金沢：17℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪：19℃ 岡山：18℃

広島：19℃ 松江：17℃

高知：21℃ 福岡：18℃

鹿児島：20℃ 那覇：26℃

あすからあさってにかけては冬型の気圧配置となって、上空に強い寒気が流れ込んできます。日本海側では雪の範囲が広がっていき、西日本の平地でも雪の降る所があるでしょう。積雪や路面の凍結にご注意ください。木曜日にかけて北陸から東北周辺では雪の降り方が強まって、大雪となるおそれがあります。北陸は平地でも本格的に雪が積もりそうです。また、名古屋周辺にも雪雲が流れ込む可能性があります。あす以降は太平洋側も冷たい風が強まり、木曜日は晴れても真冬並みの寒さになる所があるでしょう。気温の変化にお気をつけください。