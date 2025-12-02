大分県日田市西有田の県立日田支援学校で11月29日、高等部による初めての文化祭があった。イベントの一環で、大分マリーンパレス水族館「うみたまご」（大分市）が飼育するマゼランペンギン2羽の出張展示もあり、生徒や来場者が「かわいい」と歓声を上げた。

ペンギンの展示は、地域の人を呼び込む狙いのほか、今回初めて文化祭を開く高等部の試みを、最初に海に飛び込む「ファーストペンギン」にちなんでたたえようと同校が依頼。出張は原則有料だが、水族館が社会貢献の一環として無料で応じた。

2羽は、10歳と7歳の雌の姉妹で、水族館から約1時間半かけて到着した。マゼランペンギンはお尻から出す油をくちばしで体に塗って水に飛び込んだり、立ったまま寝たりする習性などを飼育担当者が説明。来場者はスマートフォンで写真や動画を撮影し、愛らしいしぐさを楽しんだ。

高等部3年梅木美咲さん（17）は「こんな近くで実物のペンギンを見るのは初めて。目がくりくりしてかわいい」と笑顔を見せた。

文化祭では、生徒が授業で学んだ内容や、修学旅行で東京を訪れた模様を発表。陶芸で作った皿やエコバッグなどの作品販売もあった。（稲葉光昭）