市民マラソン大会「山鹿灯籠ウィメンズマラソン」が11月30日、熊本県山鹿市で初めて開かれた。山鹿温泉さくら湯前をスタートするコースに全国から899人が出場した。市内30超の団体などでつくる実行委員会が、女性たちの社会貢献に感謝を伝えようと企画した。

地域の防災や医療、ボランティア活動などに取り組む女性や、これから関わろうとする女性を対象にしたハーフと10キロ、小学4年生以上が対象の1・5キロのコースが設定された。

ハーフでは、大会アンバサダーでアトランタ五輪陸上女子1万メートル7位入賞の川上優子さんが並走し、盛り上げた。和菓子や「やまが和栗」の焼き栗など特産品の振る舞い、山鹿灯籠踊りや小学生の合唱など、多彩なイベントを通して選手たちをもてなした。

ハーフの初代女王に輝いたのは、那覇市から参加した山鹿市鹿央町出身の公務員横尾奈月さん（43）で、タイムは1時間19分32秒。横尾さんは「沿道からお年寄りや小さい子も応援してくれて力になった。懐かしい気持ちで走り、思いがけない優勝までできて感慨深いです」と充実した表情だった。（宮上良二）