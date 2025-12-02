¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡ÖÎÙ¿ÍÆ±»Î¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÇÈ¯Å¸¤ò¡×¡¡Åç¸¶»Ô¤¬·§ËÜ»Ô¤È¶¨Äê¡¡´Ñ¸÷¤ä»º¶È¡¢ËÉºÒ¤ÇÏ¢·È¤Ø
¡¡ÍÌÀ³¤¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤¹ç¤¦Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤È·§ËÜ»Ô¤Ï11·î25Æü¡¢´Ñ¸÷¤ä»º¶È¡¢ËÉºÒ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢·§ËÜ»ÔÌò½ê¤ÇÄù·ë¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¹Á¡ÝÅç¸¶¹Á´Ö¤ÏÌó20¥¥í¡£2¼Ò¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó30Ê¬¡¢Ìó60Ê¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¹ñÆÃÊÌ»ËÀ×¤Î·§ËÜ¾ë¤ËÂÐ¤·¡¢Åç¸¶¾ë¤â3·î¤Ë¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£Ë¤«¤ÊÍ¯¿å¤Ê¤ÉÊ¸²½Åª¶¦ÄÌ¹à¤â¤¢¤ë¡£Î¾»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢·È¸å¤Ï¤Þ¤º¡¢»ÔÌ±¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤ÈÁê¼êÊý¤Î¾ë¤ËÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë»Üºö¤òÍèÇ¯2·î¤´¤í¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Êª»ºÅ¸¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ä¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢·È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¶¨Äê½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Åç¸¶»Ô¤Î¸ÅÀîÎ´»°Ïº»ÔÄ¹¤È·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±ÀÀç³ÙÊ®²Ð¤ÎÈï³²¤¬Èî¸å¤Ë¤âµÚ¤ó¤À1792Ç¯¤Î¸Î»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÅç¸¶ÂçÊÑ¡¢Èî¸åÌÂÏÇ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤¬¡Ö¶¨Äê¤òµ¡¤Ë¡¢Åç¸¶¤È¤ÎÂç¤¤Ê±ï¤¬·§ËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡ØÅç¸¶Âç±ï¡¢Èî¸åÌ¤Íè¡Ù¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸ÅÀî»ÔÄ¹¤â¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬»Ä¤ëÎÙ¿ÍÆ±»Î¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò·È¤¨¡¢È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
