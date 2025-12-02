長崎県の佐世保公共職業安定所（ハローワーク佐世保）は16日、参加対象を55歳以上に限った個別の企業面接会を佐世保市稲荷町の同所とオンラインで開く。その名も「本気のGoGo（ゴーゴー）面接会」。さまざまな経験や知識、技術がありながら、なかなか採用に結び付きにくい世代を、55歳以上を雇用したいと考える企業と結び付ける。

少子化による労働力不足が指摘される一方、健康な長寿社会の実現で、「働きたい」「働かなければならない」という高齢層も増えている。政府はこうした現状も踏まえて4月から、企業に65歳までの雇用機会の確保を義務付けている。

だが、若い世代の方が就職に結び付きやすいという現実もある。ハローワーク佐世保はその分岐点を「55歳ごろ」と分析している。担当者は言う。「世間一般の『60歳定年』まで5年しかなく、そこで辞めてしまうかもしれないと考え、企業側は採用をためらう。若者よりも業務に慣れるのに時間がかかると受け止められているのも一因になっている」

こうした現状に対し、本気の面接会では企業側に視点や考え方を変えてもらう。あと5年いや10年も働いてもらえる、技術や経験も持っている−55歳以上をそうした人材として見てほしい、と願う。本気で働きたい人を、企業にも本気で選んでもらう。

対面での面接のほか、Uターンなどの移住希望者も参加できるようオンライン面接も設ける。いずれも参加希望者は10日午後4時までに、ハローワーク佐世保か最寄りのハローワークでの事前登録が必要。問い合わせは、ハローワーク佐世保＝0956（88）2003。（重川英介）