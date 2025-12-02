¡Îº´²ì¸©¡Ï2²¯±ßÄ¶º¾µ½ºáÈï¹ð¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡º´²ìÃÏºÛ½é¸øÈ½
¡¡º´²ì»Ô¤ÎÅö»þ60Âå½÷À¤Ê¤É¤«¤é·×Ìó2²¯±ßÄ¶¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¾®À¾µ£Èï¹ð¡Ê70¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬1Æü¡¢º´²ìÃÏºÛ¡Ê»³ÅÄÄ¾Ç·ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®À¾Èï¹ð¤Ï¡Ö¡Ê½÷À¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡Ëº¾µ½¤È¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¶¦ÈÈ¼Ô¤«¤éÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ëÌóÂ«¤Ç¡¢½÷À¤«¤é²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¡£3·î22Æü¤È27Æü¡¢1¿Í¤Ç½÷ÀÂð¤òË¬¤ì¡¢½÷À¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1²¯4100Ëü±ß¤È6ÀéËü±ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊÌ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤ËÅÏ¤·¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×Ìó15Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î¡¢¾®À¾Èï¹ð¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¤Î¿ÍÊª¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÅÅÏÃ¤Ç¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÈºá¼ý±×¤Î¼èÆÀ¤Îµ¿¤¤¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¶â¤òÍÂ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·×2²¯100Ëü±ß¤òº¾¼è¡£Ä¹Ìî¸©¤ÎÅö»þ70ÂåÃËÀ¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç1444Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢½÷À¤¬Áí³ÛÌó5²¯3540Ëü±ß¤òº¾¼è¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®À¾Èï¹ð¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë