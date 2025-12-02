佐賀県鳥栖市は1日、9億1215万円を増額する本年度一般会計補正予算案など24議案を発表した。サッカーJ2サガン鳥栖の本拠地である駅前不動産スタジアム周辺に防災照明灯を新設する事業費や、鳥栖まちづくり推進センターの建て替え工事に向けた実施設計の委託料などを計上する。2日開会の市議会定例会に提案する。

サガン鳥栖関連事業には、県内に地方拠点を置くゲーム制作会社「Cygames」（サイゲームス、東京）が本年度に企業版ふるさと納税で市に寄付した2億4600万円の一部を活用。太陽光発電機能を備えた防災照明灯は、スタジアム周辺の17カ所とJR鳥栖駅前の駅西広場の3カ所に整備する。スタジアム周辺の39カ所にある外灯のLED化も進め、事業費として6770万円を盛り込む。

来年2〜6月に地域別のリーグ戦などで争う特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」での冠試合を開く費用などに742万円、サガン鳥栖U−15（15歳以下）の遠征用マイクロバス1台のリース代に600万円を充てる。

推進センターは本館（今泉町）と分館（真木町）を統合し、分館の跡地に建て替える計画。2028年度の完成を目指し、建物本体の実施設計と敷地周辺整備設計の委託料7430万円を計上する。

大雨による災害リスクが高い急傾斜地の崩壊防止工事に関し、1戸当たりの負担額を上限200万円とし負担軽減を図る条例改正案も提出する。（前田絵）