2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、政府が減額分の一部しか受給者に補償しない方針を決めた。

勝訴した受給者が強く反発するのは当然である。政府は全ての受給者に、引き下げた全額を補償すべきだ。

6月の最高裁判決は、厚生労働省が物価下落率を指標にした「デフレ調整」で支給額を減らしたことについて、専門家による審議を経ておらず違法と判断した。

厚労省は専門委員会で対応を検討し、新たな減額の手法を打ち出した。違法判決が出ても「減額ありき」の姿勢はあからさまだ。

一般の低所得世帯と均衡させる「ゆがみ調整」は違法でなかったため再度実施する。さらにデフレ調整に代わり、当時の消費水準に合わせて減額する基準を採り入れた。

批判は識者からも上がっている。受給者の不利益となる規定を現時点からさかのぼって適用するのは「後出しじゃんけんのようで違法」との指摘がある。

専門委も厚労省の考えを容認しつつ、全額補償も「解決の一手法として考えられる」と報告書に併記していた。

政府は約700人の原告に対し、ゆがみ調整を除いた減額相当を特別給付金として上乗せ支給する。訴訟負担などへの配慮という。それでも1世帯当たりの補償額はおおむね20万円で、引き下げられた額には及ばない。

原告以外の約300万世帯に上る受給者への補償は、おおむね10万円の見込みだ。

原告と原告以外で支給額に差をつけるのは、法の下の平等に反するのではないか。違法に減額されたのは当時の受給者全員である。

提訴後に死亡した原告の遺族らへの補償は見送られる。補償の決定が遅くなるほど、補償されない人が増えるのは不条理だ。

生活保護は憲法で保障された生存権に基づき、最低限度の生活を送るための制度だ。最高裁判決には、最低限度の生活を満たせない状態を強いられた原告への損害賠償を認めるべきだ、とする裁判長の個別意見が付されている。

集団訴訟は14年の佐賀地裁を皮切りに全国へ広がった。原告は10年以上の時を経て、ようやく違法判決を勝ち取った。それなのに政府は紛争を蒸し返そうとしている。

手法を変えてまで減額を押し通す政府が、違法行為の重大性を認識しているとは到底思えない。

高市早苗首相は判決について国会で「深く反省し、おわびする」と述べた。謝罪の気持ちがあるなら、全面救済を指示してもらいたい。

違法な減額は、一部の自民党国会議員が生活保護たたきをあおった時期と重なり、減額を訴える自民の選挙公約が影響した疑いも残る。

失政を繰り返さないためにも、当時の厚労省の決定過程を検証する必要がある。