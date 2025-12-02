村重杏奈、鈴木奈々のSNS投稿を分析「見てる人に問いかけているのが…」
2日のテレビ朝日系バラエティ番組『ロンドンハーツ』(毎週火曜23:15〜)では、「G意識7 〜私はアンタより下なのか〜」を放送する。
『ロンドンハーツ』 ＝ABCテレビ提供
2日の放送では、世間のランキングを本人同士でガチ予想する企画「G意識7〜 私はアンタより下なのか〜」を実施。
藤田ニコル、ゆうちゃみを始め、元AKB48の福留光帆や元HKT48の村重杏奈、鈴木奈々、ぱーてぃーちゃん・信子、熊田曜子の7名が、「一般男女に聞いた『SNSでいいねを欲しがりそうな女は?』」という、欲張りな女かどうかわかるテーマで順位予想をする。
村重は「どう思いますか? って見てる人に問いかけているのがいいね欲しがってる!!」と鈴木の投稿をしっかり分析し、下位予想をする。これに対し鈴木は「私そんなことしてる?」と自覚無し。藤田も「SNSがんばっているといいね欲しがってるように見られるかも」と自信なさげに話す。
『ロンドンハーツ』 ＝ABCテレビ提供
2日の放送では、世間のランキングを本人同士でガチ予想する企画「G意識7〜 私はアンタより下なのか〜」を実施。
藤田ニコル、ゆうちゃみを始め、元AKB48の福留光帆や元HKT48の村重杏奈、鈴木奈々、ぱーてぃーちゃん・信子、熊田曜子の7名が、「一般男女に聞いた『SNSでいいねを欲しがりそうな女は?』」という、欲張りな女かどうかわかるテーマで順位予想をする。
村重は「どう思いますか? って見てる人に問いかけているのがいいね欲しがってる!!」と鈴木の投稿をしっかり分析し、下位予想をする。これに対し鈴木は「私そんなことしてる?」と自覚無し。藤田も「SNSがんばっているといいね欲しがってるように見られるかも」と自信なさげに話す。