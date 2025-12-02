「トーストに塗るなら？」＜回答数21,701票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第371回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「トーストに塗るなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「トーストに塗るなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハムとジャムのトースト
【材料】（2人分）
ハム 4枚
ジャム(今回はマーマレードを使用) 小さじ 2
バター 少々
ピザ用チーズ 適量
食パン(6枚切り) 2枚
【作り方】
1、バターは室温において柔らかくする。
2、食パンに1のバター、お好みのジャムを順に塗り、ハムを2枚ずつのせてピザ用チーズを散らす。
3、2の食パンをオーブントースターに入れて焼き、チーズが溶けてグツグツしてきたら取り出し、皿に盛る。
(E・レシピ編集部)
・「トーストに塗るなら？」の結果は…
・1位 … バター 67%
・2位 ジャム 17%
・3位 ハチミツ 10%
・4位 あんこ 6%
※小数点以下四捨五入
21,701票
・結果はいかがでしたか？
