■今回の結果は？

今日の質問は「トーストに塗るなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「トーストに塗るなら？」

・「トーストに塗るなら？」の結果は…


・1位 … バター 67%
・2位 ジャム 17%
・3位 ハチミツ 10%
・4位 あんこ 6%

※小数点以下四捨五入

21,701票




・結果はいかがでしたか？


明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ハムとジャムのトースト


【材料】（2人分）

ハム 4枚
ジャム(今回はマーマレードを使用) 小さじ 2
バター 少々
ピザ用チーズ 適量
食パン(6枚切り) 2枚

【作り方】

1、バターは室温において柔らかくする。



2、食パンに1のバター、お好みのジャムを順に塗り、ハムを2枚ずつのせてピザ用チーズを散らす。



3、2の食パンをオーブントースターに入れて焼き、チーズが溶けてグツグツしてきたら取り出し、皿に盛る。



