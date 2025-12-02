減っていく音楽番組

日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」が、来春で終了すると「日刊スポーツ」が報じた（11月21日付）。24年春に土曜午後8時台の枠でスタートした同番組は、同局の「トップテン」シリーズ以来、34年ぶりのゴールデン・プライム帯（GP帯、午後7時〜11時）の音楽番組だった（現在は土曜午後10時）。

「“アーティストが今一番歌いたい歌や楽曲を、一番聞きたい歌・楽曲に”といった番組コンセプトを掲げていたものの、MCがゲストの歌手とトークを繰り広げ、その間に歌手が歌唱するという形式は、他局の音楽番組と差別化を図れず、結果的に数字が伸びなかった。直近11月22日の平均世帯視聴率は4.7%。裏番組のTBS『情報7daysニュースキャスター』やフジテレビの映画『テルマエ・ロマエ』に及びませんでした」（テレビ局関係者）

それにしても、毎日の地上波テレビ番組から、時代劇と音楽番組がなくなって久しい。現在、レギュラー放送されている民放キー局の主な音楽番組は以下の通り。

（日本テレビ）

「with MUSIC」

（テレビ朝日）

「ミュージックステーション（Mステ）」（金曜午後9時）

「EIGHT-JAM」（日曜午後11時15分）

（TBS）

「CDTVライブ!ライブ!（CDTV）」（月曜午後7時）

（フジテレビ）

「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）

「MUSIC FAIR」（土曜午後6時）

「EIGHT-JAM」は1人のアーティストとその楽曲について掘り下げる、音楽ファンが好みそうな番組構成になっている。他の番組は「with MUSIC」同様、MCが歌手とトークを繰り広げ、その間に楽曲の歌唱を行うスタイル。「Mステ」と「CDTV」は生放送だ。

「長寿番組の『Mステ』は、2019年10月にテコ入れして午後8時から9時に枠移動しました。しかし視聴率が伸び悩み、以前は毎週金曜に放送されていたのが、今や月に1、2回の放送になってしまいました。『Mステ』に比べ『CDTV』はコンスタントに放送されていますが、視聴率は4〜5％台と低迷。しかし、TBSは毎年年末の音楽界のビッグイベント『日本レコード大賞（レコ大）』に深く関わっているだけに、レギュラーの音楽番組を打ち切るようなことはないでしょう」（音楽担当記者）

音楽番組がしのぎを削った時代

かつてはGP帯で民放キー局の音楽番組がしのぎを削っていた時期があった。フジはタレントの故・前田武彦さんと芳村真理（90）を初代司会に起用した「夜のヒットスタジオ（通称：夜ヒット）」を1968年11月から90年10月まで水曜午後10時に放送。司会とゲストのトークの掛け合い、オープニングメドレーでは出演歌手がほかの歌手の曲を歌う企画など、コンテンツとしての歌番組のスタイルを確立した。

続いて、TBSはタレントの黒柳徹子（92）と、番組スタート時は局アナで後にフリーに転じた久米宏アナ（81）を司会に起用して「ザ・ベストテン」（89年9月まで放送）を78年1月から木曜午後9時に放送。司会の2人の掛け合いが絶妙で、独自の邦楽ランキング上位10曲をカウントダウン形式で発表する生放送スタイルが注目を集めた。放送開始から1年足らずで視聴率30％超えの人気番組にのぼりつめている。

そして、日テレは前番組「NTV紅白歌のベストテン」をリニューアルし、81年4月にタレントの堺正章（79）と女優の榊原郁恵（66）を司会に起用した「ザ・トップ10」（86年3月まで）を月曜午後8時に放送。毎週独自の邦楽ランキング上位10曲をカウントダウン形式で発表する、「ベストテン」に似たスタイルだった。

70年代後半から80年代半ばまでは、3局の音楽番組が競合していたが、86年10月、ついにテレ朝が「Mステ」を金曜午後8時に放送する。

「ランキング形式の2番組は、ランクインしないと出演できないので、かなりハードルが高かった。『夜ヒット』は、各レコード会社の宣伝担当が必死でフジ社員に売り込みをかけていたそうです。当時は番組出演すると、次の日は全国のレコード店で売り上げが大幅にアップする。そんな状況ですから、歌手たちも出演を熱望しました」（レコード業界関係者）

フォークやニューミュージックなど、一部に「テレビに出ない」スタイルの歌手もいたが、音楽番組全盛期は芸能事務所やレコード会社よりも、テレビ局の方が圧倒的に力関係は上だったので、歌手側は「出演させてもらっている」立場だったという。

「いずれも生番組だったので、生ならではのハプニングもたびたび起こりましたが、それも、視聴者を楽しませる要素となっていました。今よりも予算が潤沢だったので、地方にいる歌手の生中継など、当たり前のようにやっていました」（同前）

しかし、どの時代もそうだが、「Mステ」以外はそれぞれの理由で衰退期を迎え、そのまま番組の歴史に幕を閉じることになってしまった。

「最初に終了したのは『トップテン』で、視聴率のテコ入れで徐々にリニューアルしたのが裏目に出ました。全体的にセットが簡素化してしまい、86年4月からは後番組『歌のトップテン』がスタートするも90年3月に終了しました。一方、『ベストテン』の命運を左右したのは、88年10月にフジでスタートしたとんねるずの冠番組『とんねるずのみなさんのおかげです』でした。視聴者をごっそり持って行かれ、視聴率が1ケタに落ち込むことが増えました。結局、視聴率は回復せず、そのまま歴史に幕を閉じることに。そのフジの『ヒットスタジオ』も、89年1月にタイトルを『夜のヒットスタジオSUPER』にしてから迷走。視聴率が低迷し終了となりました」（当時を知るテレビ局関係者）

それでも「Mステ」は放送が継続されたが、日テレはゴールデン帯の音楽番組を放送せず、TBSは深夜帯にランキング紹介が主体の「COUNT DOWN TV」シリーズを放送し、20年3月から生ライブの「CDTVライブ!ライブ!」に引き継いだ。

新たなスタイルも生まれたが…

そんな中、気概を見せたのが、85年入社で「ヒットスタジオ」のADを務め、名プロデューサーとなる、きくち伸氏（63）が音楽班を率いていたフジだった。

「菊地氏が手がけたのは、ダウンタウンをMCに据え『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』（94年10月から2012年12月）、DOMOTO（元KinKi Kids）をMCに据えた『LOVE LOVE あいしてる』（96年10月から01年3月）、『堂本兄弟』『新堂本兄弟』（01年4月から14年9月）など、“バラエティーの要素を存分に取り入れた音楽番組”という新たなジャンルを確立しました。もともと音楽が大好きで、まだ評価の高くないタレント・歌手・グループの才能を見抜く眼にすぐれており、多くの歌手とも親交がありました。そのため驚くようなブッキングをすることもしばしば、さらに、『自分の番組では口パク禁止』と公言するなど、他局の音楽番組とは一線を画していました。しかし、そんなきくち氏も17年7月に局を去っています」（フジテレビ関係者）

「with MUSIC」が終了した場合、GP帯では孤軍奮闘となりそうな「Mステ」だが、直近11月14日の放送の世帯視聴率は5.1%。同時間帯の民放キー局の番組では最下位だった。

「おおみそかの紅白、その前日のレコ大の生放送ですら視聴率の下落に歯止めがかからない状態です。しかも、番組に出演するよりも、TikTokでバズった方が曲がはやるのが現状です。レギュラー放送の音楽番組はかつてのような需要がなくなってしまいました。今後、各局は夏と冬の音楽特番がメインで、新たなレギュラー音楽番組は企画を通すのも難しくなるのでは」（先の音楽担当記者）

