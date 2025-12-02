第1回【「クマ駆除」を担う新人ハンターが“命の危険”に晒される懸念も…「長野県中野市4人殺害事件」がカゲを落とす「ハーフライフル規制」とは】からの続き──。今年3月1日に改正銃刀法が施行された。その結果、クマの駆除に必要だとされる「ハーフライフル銃」の所持許可が厳格化されてしまった。（全3回の第2回）

狩猟に詳しい関係者は「ハーフライフルはクマの駆除に不可欠な猟銃であり、特に経験の浅いハンターこそ持つべき銃です」と言う。

「ところが、2023年5月に長野県中野市で4人が殺されるという殺人事件が発生しました。当時31歳の男が2人の女性をサバイバルナイフで刺殺し、2人の警察官を猟銃で射殺したのです。その際に使われた猟銃がハーフライフルでした。事態を重く見た警察庁は2024年の通常国会に改正銃刀法の法案を提出します。そこには『散弾銃を10年保有した者がハーフライフルを保有することができる』と改められていたのです」

改正前のハーフライフルは散弾銃と同じ扱いだった。そのため新人ハンターでも保有することができた。だが改正銃刀法が施行されると、新人ハンターは散弾銃しか保有できない。これに猛反発したのが北海道猟友会だ。

「散弾銃の有効射程距離はおよそ50メートル。一方、ハーフライフルは150メートルです。北海道猟友会は『50メートルの距離からヒグマを狙うのは危険だ』と反論しましたが、ツキノワグマでも同じです。経験の浅いハンターこそハーフライフルが必要であるにもかかわらず、この改正銃刀法が『ハーフライフルは10年間所持できない』と定めたことが大問題なのです」（同・関係者）

全国に広がらない特例

それこそベテランのハンターならライフルを所持することができる。ライフルの射程距離は1キロを超えるものも少なくない。

ただし、北海道猟友会の切実な訴えは、最終的には国を動かした。特例を認めさせることができたのだ。

「北海道の状況を理解した警察庁は、『ヒグマやエゾシカの駆除に従事する者』に加え、『都道府県が被害防止に必要だと通知し、ハンターが通知が出た都道府県で狩猟を行うと申告する』場合は、新人ハンターでもハーフライフルを所持できると特例措置を拡大したのです。北海道の狩猟関係者が安堵したのは言うまでもありませんが、気になるのが他の都府県に特例が広がっていないことです」（同・関係者）

クマの被害に悩まされている東北地方の関係者は「北海道とは違い、こちらでは銃でクマを駆逐できるハンターが昔から少ないのです」と言う。

「基本的には罠が主体という歴史があります。そのため各地の猟友会に意見を求めても『そもそも銃を使うことがないし、後継者不足で新人ハンターもいない。改正銃刀法が施行されても影響は少ない』という回答が大半を占めたのです」

だが、これで終わりとするわけにはいかないという。前出の狩猟に詳しい関係者は「クマの駆除を進めるためには結局、地元に密着したハンターの地道な育成しかないのです」と言う。

地元ハンターの育成が最優先

「今はクマ被害が非常事態ということもあり、警察官がライフルを使い、自衛官が後方支援を担う取り組みが実施されています。しかしクマ駆除には何よりも経験が必要です。近隣の山を深く知り、山に住むクマの現状を深く理解しているハンターだからこそ、的確な判断に基づいて猟銃を使用し、クマの駆除が実現するのです。警察官はライフルには精通していても、クマを撃った経験はありません。まして地域の土地勘など皆無でしょう」（前出の関係者）

しかも今年9月から「緊急銃猟制度」の運用が開始された。人間の生活圏にクマが出没した場合、市町村が委託したハンターなどに緊急発砲が許可される。ハンターの数が多いほど、制度の運用がうまくいくのは言うまでもない。

「クマの数を減らすためには、地元で生活するハンターを増やしていくしかありません。それを痛感している自治体の職員や首長もたくさんいます。ハンターの育成に乗り出した自治体もありあすが、いくら行政が頑張っても、『ハーフライフルは持たせられません』では最も大切なハンターの命が保証できないのです」（前出の関係者）

抗議電話とハンター育成

ただし、ハンターの数を増やすのは非常に難しいと専門家は口を揃える。その理由の一つに過剰な動物愛護を訴える抗議電話があるという。クマの駆除がニュースで報じられると自治体などに抗議の電話が殺到するのはご存知の通りだ。

