日本ハムの山崎福也投手（３３）が１日、札幌市内の北海道大学病院を訪問し、入院中の子どもたちへプロ１号となる本塁打を約束した。同病院は自身が中学３年時に生存率１０％と診断された脳腫瘍の大手術から生還した特別な場所。小児がんなどで入院中の子どもたち１８人と交流し、本塁打のリクエストを受けると、「ピッチャーなんですけどね。でもうれしいです。なんとか打てるように練習します」と、二刀流での活躍を誓った。

今季の６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」で先発出場。２点適時打を放ち、杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手最長の交流戦５年連続安打を記録した打撃センスを誇る。「来年でバッティングは終わってしまうので」と、２７年からセ・リーグでもＤＨ制が導入されるため、ラストチャンスとなる来季、本塁打を放ち、新記録更新を狙う。

本業の投手では今季、不調で２軍落ちもあり７勝に終わった。「ピッチャーでは２ケタ勝って、優勝しないといけない。子どもたちに元気や勇気を与えられれば」。投打で躍動し、子どもたちとの約束を果たす。（川上 晴輝）