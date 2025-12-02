※経済指標

＊製造業PMI（確報値）（11月）23:45

結果 52.2

予想 51.9 前回 51.9



＊ISM製造業景気指数（11月）0:00

結果 48.2

予想 49.0 前回 48.7



※発言・ニュース

＊ゼレンスキー大統領

・領土問題は交渉で最も困難な課題。

・新たな和平案はより良い内容。

・米交渉団はロシアに意見を伝える。

・トランプ大統領と計画の核心について協議を予定。



＊マクロン大統領

・ロシア経済への圧力は今後数週間で最高潮に達する。

・ウクライナにおける腐敗撲滅の取り組みは成果を上げている。



＊英ＯＢＲ長官が辞任

先週のリーブス英財務相の秋季予算案の公表前に英予算責任局（ＯＢＲ）が誤って、予算案に基づいた経済見通しを公表し、市場を混乱させた問題に関して、ヒューズＯＢＲ長官が辞任を申し出た。

