ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊製造業PMI（確報値）（11月）23:45
結果 52.2
予想 51.9 前回 51.9
＊ISM製造業景気指数（11月）0:00
結果 48.2
予想 49.0 前回 48.7
※発言・ニュース
＊ゼレンスキー大統領
・領土問題は交渉で最も困難な課題。
・新たな和平案はより良い内容。
・米交渉団はロシアに意見を伝える。
・トランプ大統領と計画の核心について協議を予定。
＊マクロン大統領
・ロシア経済への圧力は今後数週間で最高潮に達する。
・ウクライナにおける腐敗撲滅の取り組みは成果を上げている。
＊英ＯＢＲ長官が辞任
先週のリーブス英財務相の秋季予算案の公表前に英予算責任局（ＯＢＲ）が誤って、予算案に基づいた経済見通しを公表し、市場を混乱させた問題に関して、ヒューズＯＢＲ長官が辞任を申し出た。
