加藤茶の妻・加藤綾菜、品数豊富な“30分料理”食卓を披露「栄養バランスもバッチリ」「私にも作って欲しいです」「美味しそう」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近の加藤家の夕飯」と書き出し、品数豊富で健康的な手料理が並ぶ食卓を披露した。
【写真】「栄養バランスもバッチリ」加藤綾菜が披露した品数豊富な“30分料理”
綾菜は続けて「毎日夜は3品は作ってるけど30分あれば完成するくらい手際は良くなってる気がします（性格がせっかちなのはある）」と明かし、「毎日、出来るだけレシピ被らないように朝のコーヒータイムに今日夕飯なに作ろうかな？と考えてる。ってか、毎日毎日一日中 夕飯なにつくろ？って考えてない??笑」「主婦って忙しいの〜」など、毎日の献立を考える大変さについてもコメントした。
この投稿にファンからは「栄養バランスもバッチリで美味しそう ですよね、ずっと頭の中で考えてますよね」「うわ〜 どれもこれも美味しそう 加トちゃんは、幸せだなぁ」「朝のコーヒータイムに夜ご飯のレシピを考えられていること本当に素敵です そして本当に美味しそうですね」「ほんといつも美味しそうですね カトちゃんも幸せですね 私にも作って欲しいです。。（笑）」「家庭の味良いですね」「ちゃちゃっと、それも美味しそうで、彩り良く栄養満点で仕上げる技は尊敬です」「かとちゃんほんとに良い奥さんもらったなあ ずっとお幸せにです」「分かります!!一食食べる度に次のメニューを常に考えてる…」など、絶賛と共感の声が多数寄せられている。
