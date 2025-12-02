「“大きすぎて”悩んでいる選手がいる」日本テニス美女が告白した“バストの苦悩”、韓国にも届く

女子プロテニス選手の園田彩乃が告白した“悩み”が韓国にも届いたようだ。『OSEN』が最近、「日本のテニス選手の大胆告白…どれだけ大きいのか」との見出しを打って報じている。

同メディアは「バストが大きすぎて悩んでいるテニス選手がいる」と書き出し、「園田が自身のSNSを通じて、あまりにも大きなバストが悩みだと率直に告白した」と伝えた。

実際、「正直めちゃくちゃ重いです」「走ると邪魔です。もちろんテニスの時も」「おもりが付いているみたいなもので肩も前に入ります」と苦労を訴えた園田。

『OSEN』は「園田はあまりにも大きなバストが競技力にも影響を及ぼしたが、手術はしないことにした」とし、「手術をするわけにもいかないので、しっかりケアをしないととんでもなく肩が凝ります。日ごろから自分でマッサージもやりますが、ちゃんとマッサージも受けに行っています。私が行っているサロンではオイルマッサージもありますが、バストマッサージというメニューもあります」という彼女のコメントも引用した。

（写真＝園田彩乃SNS）

園田の事情が伝えられると、バストに関して似たような悩みを持つ女性たちから相談が殺到しているという。『OSEN』は「大きなバストで苦痛を受けながらも、堂々と公開できない女性が多い」と報じていた。

（記事提供＝OSEN）