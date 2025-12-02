¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¿·¿Í²¦¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¼«¿È¤Îº£µ¨No.1¥×¥ì¡¼¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾ÀîÁª¼ê¤Ïº£µ¨108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢117°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.281¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£27ÆóÎÝÂÇ¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¾ÀîÁª¼ê¤¬No.1¥×¥ì¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢7·î30Æü³ÚÅ·Àï¤Ç´ß¹§Ç·Åê¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤µå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å´Å¤¯¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÈ¯¤Ç¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é6µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤·¤¿ÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
202ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¾¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤ÎÊý¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÄÌ»»170¾¡¤ò¸Ø¤ë´ßÅê¼ê¤«¤éÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÀ¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖºÇ½é¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¡ØÉ÷¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í1ËÜÌÜ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£(11·î30ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)