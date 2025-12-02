◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは1日、ステージ1の第2戦が行われました。

16チームが参加する今大会は、ステージ1、ステージ2、ステージ3と3つのフェーズを実施。ステージ1は4チームずつが4つのグループに分かれ総当たり戦を行い、各組の上位2チームがステージ2へと進出します。各チームの対戦は1.混合ダブルス、2.女子シングルス、3.男子シングルス、4.女子ダブルスor男子ダブルス、5.男子ダブルスor女子ダブルスの順に行われます。各マッチは必ず3ゲームずつを行い、合計8ゲームを先取したチームの勝利となります。

日本はインドと対戦。第1試合の混合ダブルスで張本美和選手と戸上隼輔選手のペアが3-0(11-6、11-9、11-5)で好スタートを切りますが、続く女子シングルスで伊藤美誠選手がバトラー選手に1-2(11-9、8-11、8-11)、男子シングルスの松島輝空選手もタッカー選手に1-2(9-11、4-11、11-6)と、トータル5-4となります。

接戦となりますがこの流れを振り払ったのが伊藤選手と早田ひな選手の“みまひな”ペア。女子ダブルスで3-0(11-8、11-3、11-5)と圧倒し、総獲得ゲームが8となったことで、インドに勝利しました。日本は初戦のオーストラリアに続く連勝。2日はクロアチアとの全勝対決となります。

その他、グループ1では中国が連勝で首位。落としたゲームは1つと世界ランクトップの選手が強さをみせています。グループ3では韓国が台湾を破り、連勝で首位。グループ4はドイツがフランスに勝利し、連勝でトップに立っています。

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8-1 オーストラリア

12月 1日 ○ 8-4 インド

12月 2日 クロアチア

▽1日の結果

【グループ1】

中国 8−0 エジプト

香港 8−2 チリ

【グループ2】

日本 8−4 インド

クロアチア 8−3 オーストラリア

【グループ3】

韓国 8−6 台湾

スウェーデン 8−0 アメリカ

【グループ4】ドイツ 8−4 フランスルーマニア 8−2 ブラジル