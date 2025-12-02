篠原涼子×SixTONESジェシー×藤木直人出演ドラマ『パンチドランク・ウーマン』ティザー映像初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

篠原涼子が主演を務める、日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』のティザー映像が公開された。

■女刑務官・篠原涼子×殺人犯・ジェシー×刑事・藤木直人による前代未聞の脱獄劇

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

解禁された映像には、張り詰めた静けさを漂わせるこずえ、まなざしの奥に孤独を宿した怜治、何かを見透かすような視線の佐伯が次々と映し出され、不穏な物語の気配が立ち上がる。

彼女はなぜ道を踏み外したのか？

規律に従って生きてきたこずえが、揺らぎ、迷い、そして一線を超え解き放たれ、“悪女”へと変貌していく。その始まりを象徴する映像となっている。

また、ティザー映像の解禁を記念して、12月2日18時から番組公式Xでは、番組ロゴデザインをあしらったオリジナルギフトカード3,000円分が100名に当たるプレゼントキャンペーンを実施。こちらもぜひチェックしよう。

■鈴木亜希乃プロデューサー コメント

■番組情報

日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』

2026年1月スタート

毎週日曜22:30～23:25

出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

脚本：いずみ吉紘

■【動画】ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』ティザー映像

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』OFFICIAL X

https://x.com/punchdrunk_ntv

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/