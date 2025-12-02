　2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万9450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては146.72円高。出来高は8903枚だった。

　TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.17ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49450　　　　　+150　　　　8903
日経225mini 　　　　　　 49465　　　　　+165　　　167901
TOPIX先物 　　　　　　　3343.5　　　　 +10.5　　　 11751
JPX日経400先物　　　　　 30090　　　　　+140　　　　1532
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　+1　　　　 596
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース