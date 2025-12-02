日経225先物：2日夜間取引終値＝150円高、4万9450円
2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万9450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては146.72円高。出来高は8903枚だった。
TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.17ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49450 +150 8903
日経225mini 49465 +165 167901
TOPIX先物 3343.5 +10.5 11751
JPX日経400先物 30090 +140 1532
グロース指数先物 677 +1 596
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
