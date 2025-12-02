「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）

メイショウハリオを担当する湊厩務員とは、彼がかつて栗東・土門厩舎に所属していた時からの仲。私が美浦へ転勤する際には二人だけの“お別れ会”を開いてくれたほど泣かせる男で、今でも友人関係は続いている。

それゆえ、ハリオのことはデビュー前から知っており、苦労話をよく聞いていた。なかなか“あまのじゃく”な馬で、初めて東京へ遠征した２１年薫風Ｓでは、イレ込みがキツくて数人がかりで装鞍したそう。また、体調がひと息と聞いていた２２年マーチＳでは、当日の馬体重が１６キロ減。「自信なんてあるワケない」と後日談を聞いが、前述の２戦をしっかりと勝ち切った時には驚いた。

このつかみづらい性格は、恐らく“パイロ棒”（ネットで調べてください）で知られる父の影響か。母メイショウオウヒのポテンシャルの高さは言わずもがなで、１つ下の半弟テーオーロイヤル（父リオンディーズ）は全く違うカテゴリーの２４年天皇賞・春をＶ。母は種牡馬の特徴を引き出すタイプなのだろう。

７月の帝王賞は、輸送中の馬運車で食道閉塞を発症したため競走除外。一頓挫明けのＪＢＣクラシックはさすがに割り引いたが、２着力走には驚いた。そして今回は浜中騎手の落馬負傷により、急きょ武豊騎手に乗り代わり…。こんな時ほど、あまのじゃくな血が騒ぎそうな気がしてならない。