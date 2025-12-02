2030年には世界の10大自動車企業の半数が中国勢に―中国メディア

2025年11月28日、観察者網は2030年には世界の10大自動車企業の半数が中国企業になるとの予測が専門家から出されたことを報じた。

記事は、著名コンサルティング企業のマッキンゼーが「30年までに世界の自動車メーカー・トップ10に最大5社がランクインする」との予測を発表し、同社のシニア・パートナーの管鳴宇（グアン・ミンユー）氏が11月27日の記者会見で「われわれはすでに巨大な変革が形になりつつある兆候をいくつか見ている」と語ったことを伝えた。

そして、「変革の兆し」として昨年のトップ10には電気自動車（EV）大手BYD（販売427万台、5位）とボルボ・カーズを買収した吉利汽車（同334万台、10位）の中国企業2社がランクインしたことを紹介。小米汽車や小鵬汽車、零跑汽車などもこの1年で販売台数を急増させており、世界最大の自動車市場である中国を中心に海外の既存自動車メーカーのシェアを奪いつつあることを報じた。 吉利汽車



その上で、中国勢の優位性を支える基盤について、政府による支援と、消費者が新しい技術を積極的に受け入れる市場環境に加え、EV技術と生産における優位性があると指摘。BYDなどの中国メーカーが政府の支援による潤沢な資金を背景に最新鋭の技術開発を続けているほか、EVの心臓ともいえるバッテリー生産においても寧徳時代（CATL）とBYDが世界トップ2に立ち、世界シェアの70％という圧倒的な優位性を確保しており、中国がEVエコシステムの主要な支配者になっているとした。

さらに、圧倒的な国内市場を基盤に持つ中国メーカーが生産能力とコスト競争力を生かして海外市場への進出を加速させているとも紹介。中国自動車工業協会によると、今年1〜10月における中国の自動車が前年同期比15．7％の562万台に達しており、マッキンゼーの管氏も「今後数年間は輸出の増加ペースは鈍化するものの、引き続き成長を維持する」と展望していることを伝えた。

また、JPモルガンのアナリストによると、中国のEVメーカーは海外市場において国内市場の約4倍に相当する利益率が得られることが海外市場に注力する大きな動機の一つになっているとし、アフリカ、中東、東南アジアといった「グローバルサウス」諸国市場が今後の輸出戦略において極めて重要になるという中国の業界関係者の分析を紹介した。

記事は独立系アナリストの見解として、中国メーカーが世界的な影響力と収益性を維持するためには海外での販売比率を大幅に高める必要があること、その中で今後5年間は「消費者と投資家に対し、持続的な収益力があることを確信させる」ための重要な時期になると伝えた。（編集・翻訳/川尻）