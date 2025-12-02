フジテレビは2日、女優の橋本環奈（26）が主演する月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）の追加キャストを発表した。同ドラマは来年1月12日にスタートする。

「ヤンドク！」は、橋本演じる元ヤンキーが親友の事故死をきっかけに猛勉強し、脳神経外科医となって患者と向き合う物語。実在の女性医師をモデルとしたオリジナルストーリーで“令和版ビリギャル”とも言える内容で、橋本が同枠の主人公を務めるのは初となる。

今回出演が決定したのは、俳優・吉田鋼太郎（66）、向井理（43）、宮世琉弥（21）の3人。主人公と深く関わる重要な役柄を熱演する。橋本と初共演の向井が演じるのは、かつてバイク事故で緊急搬送されてきた主人公の命を救った敏腕医師で、主人公が脳神経外科医を目指すきっかけにもなった人物。「命に関わることをテーマとして扱うので、もちろん軽い気持ちではできません。そして作品として説得力のあるものにしないといけないという意味では、背筋が伸びる思いで臨ませていただきます」と意気込みを示した。

吉田は、妻を亡くし男手ひとつで娘を育ててきた主人公の父親役を演じる。地元・岐阜で営んでいた食堂を一時休業して主人公が勤める医療センターの院内食堂で働くために上京してきた役どころ。「ようやく親子としてご一緒することができて念願かないました（笑）。元ヤンキー同士のドスのきいた掛け合いは、ドラマの見どころの一つになるはずです！」と共演を心待ちにする。

宮世が演じるのは悲しい過去を持つ新人看護師で、21年の「ナイト・ドクター」以来の月9。「看護師は初めての役どころなので手術シーンを演じるのも初めてになりますが、演じる者としてしっかり向き合っていきたいです」と決意を新たにした。