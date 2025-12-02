ソフトバンク・周東が1日、みずほペイペイドームで自主トレ。このオフは打撃力アップへ、増量を狙っていることを明かした。

「いろんなもの食べてますし、今はあえて増やしながらですね。走れるのであれば何キロでもいい。動けなくなったら落とすだけ。（体重を）減らすのは簡単なタイプなので」

公式発表の体重は71キロのスピードスターは現時点で75キロ前後あるといい「昨年は78キロでキャンプインしたので80キロに増やせたら」。キャリアハイ更新の“大台”を見据え、食トレにも励んでいる。

来春にはWBCも控える。球界屈指の快足を持つ29歳は、メンバー入りする可能性も十分。前回23年大会で世界一に貢献した“足”がクローズアップされた。「呼ばれたら断る理由はないですし、やっぱり打てないと出られない。足はもう、分かっている」とバットでの貢献も狙う。そのための増量志向でもある。

小久保監督は11月30日に地元和歌山での野球大会で柳町の中堅起用オプションを披露。ポストシーズン含め今季出場全試合で中堅として仕事をした周東には意地もある。「そもそも（柳町が）センターができれば、ずっとやってるでしょ。できてないんで」。26年型の増量ボディーになったとしても、定位置を渡すつもりはない。 （井上 満夫）