　Ｖデータを全てクリアしたウィルソンテソーロ

写真拡大

　「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）

　桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。一方、データ班のイチ推しはウィルソンテソーロ。当レースは２年連続の銀メダル。三度目の正直なるかに注目だ。

　▼傾向（過去１０年）

　ＪＣダートの名称で００年に新設。０７年までは東京ダート２１００メートル、０８年から阪神ダート１８００メートルで施行。１４年から舞台を中京ダート１８００メートルに移し、名称もチャンピオンズＣに変更された。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈４・３・０・３〉

　２番人気〈１・１・０・８〉

　３番人気〈１・３・２・４〉

　４番人気〈１・１・０・８〉

　５番人気〈０・０・１・９〉

　１番人気以外の上位人気馬は安定感を欠く。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈６・７・８・１００〉

　　美　浦〈４・３・２・２２〉

　　外国馬〈０・０・０・２〉

　　地方馬〈０・０・０・２〉

　勝利数は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。

　▼ステップ　　　　　

　　南部杯〈４・２・１・９〉

ＪＢＣクラシック

　　　　　〈３・５・２・２７〉

日本テレビ盃

　　　　　〈１・０・０・２〉

ＪＢＣレディスＣ

　　　　　〈１・０・０・３〉

シリウスＳ〈１・０・０・８〉

　武蔵野Ｓ〈０・２・０・２３〉

　みやこＳ〈０・１・５・２８〉

　勝ち馬８頭が１０月以降の地方交流Ｇ１から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が５着以内を確保。同じく全頭が５番人気以内だった。

　▼馬齢　　　　　　　

　　３歳馬〈２・２・２・１２〉

　　４歳馬〈２・１・２・３３〉

　　５歳馬〈３・２・３・２９〉

　　６歳馬〈３・４・１・２７〉

　７歳以上〈０・１・２・２５〉

　未勝利の７歳以上馬は減点。

　▼ダート実績　　　　

　勝ち馬９頭が重賞２勝以上をマーク。同じく９頭にＧ１Ｖ（Ｊｐｎ１含む）があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈２・０・２・６〉

　　先　行〈３・３・５・２６〉

　　差　し〈３・３・２・５０〉

　　追　込〈２・４・１・４４〉

　勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　Ｖデータを全てクリアしたのはウィルソンテソーロとナルカミの２頭。ＪＢＣクラシック敗退組が３勝を挙げている点、そしてリピーターが多いレース特性から、当欄ではウィルソンテソーロをイチ推し。２３＆２４年はともに２着と涙をのんだが、三度目の正直で頂点を極める。（記録室）