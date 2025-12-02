【チャンピオンズＣ】ウィルソンテソーロ 三度目の正直！悲願の砂王へ ２３年＆２４年はともに２着
「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）
桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。一方、データ班のイチ推しはウィルソンテソーロ。当レースは２年連続の銀メダル。三度目の正直なるかに注目だ。
▼傾向（過去１０年）
ＪＣダートの名称で００年に新設。０７年までは東京ダート２１００メートル、０８年から阪神ダート１８００メートルで施行。１４年から舞台を中京ダート１８００メートルに移し、名称もチャンピオンズＣに変更された。
▼人気
１番人気〈４・３・０・３〉
２番人気〈１・１・０・８〉
３番人気〈１・３・２・４〉
４番人気〈１・１・０・８〉
５番人気〈０・０・１・９〉
１番人気以外の上位人気馬は安定感を欠く。
▼所属
栗 東〈６・７・８・１００〉
美 浦〈４・３・２・２２〉
外国馬〈０・０・０・２〉
地方馬〈０・０・０・２〉
勝利数は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。
▼ステップ
南部杯〈４・２・１・９〉
ＪＢＣクラシック
〈３・５・２・２７〉
日本テレビ盃
〈１・０・０・２〉
ＪＢＣレディスＣ
〈１・０・０・３〉
シリウスＳ〈１・０・０・８〉
武蔵野Ｓ〈０・２・０・２３〉
みやこＳ〈０・１・５・２８〉
勝ち馬８頭が１０月以降の地方交流Ｇ１から参戦。
▼前走内容
勝ち馬全頭が５着以内を確保。同じく全頭が５番人気以内だった。
▼馬齢
３歳馬〈２・２・２・１２〉
４歳馬〈２・１・２・３３〉
５歳馬〈３・２・３・２９〉
６歳馬〈３・４・１・２７〉
７歳以上〈０・１・２・２５〉
未勝利の７歳以上馬は減点。
▼ダート実績
勝ち馬９頭が重賞２勝以上をマーク。同じく９頭にＧ１Ｖ（Ｊｐｎ１含む）があった。
▼決め手
逃 げ〈２・０・２・６〉
先 行〈３・３・５・２６〉
差 し〈３・３・２・５０〉
追 込〈２・４・１・４４〉
勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアしたのはウィルソンテソーロとナルカミの２頭。ＪＢＣクラシック敗退組が３勝を挙げている点、そしてリピーターが多いレース特性から、当欄ではウィルソンテソーロをイチ推し。２３＆２４年はともに２着と涙をのんだが、三度目の正直で頂点を極める。（記録室）