「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）

桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。一方、データ班のイチ推しはウィルソンテソーロ。当レースは２年連続の銀メダル。三度目の正直なるかに注目だ。

▼傾向（過去１０年）

ＪＣダートの名称で００年に新設。０７年までは東京ダート２１００メートル、０８年から阪神ダート１８００メートルで施行。１４年から舞台を中京ダート１８００メートルに移し、名称もチャンピオンズＣに変更された。

▼人気

１番人気〈４・３・０・３〉

２番人気〈１・１・０・８〉

３番人気〈１・３・２・４〉

４番人気〈１・１・０・８〉

５番人気〈０・０・１・９〉

１番人気以外の上位人気馬は安定感を欠く。

▼所属

栗 東〈６・７・８・１００〉

美 浦〈４・３・２・２２〉

外国馬〈０・０・０・２〉

地方馬〈０・０・０・２〉

勝利数は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。

▼ステップ

南部杯〈４・２・１・９〉

ＪＢＣクラシック

〈３・５・２・２７〉

日本テレビ盃

〈１・０・０・２〉

ＪＢＣレディスＣ

〈１・０・０・３〉

シリウスＳ〈１・０・０・８〉

武蔵野Ｓ〈０・２・０・２３〉

みやこＳ〈０・１・５・２８〉

勝ち馬８頭が１０月以降の地方交流Ｇ１から参戦。

▼前走内容

勝ち馬全頭が５着以内を確保。同じく全頭が５番人気以内だった。

▼馬齢

３歳馬〈２・２・２・１２〉

４歳馬〈２・１・２・３３〉

５歳馬〈３・２・３・２９〉

６歳馬〈３・４・１・２７〉

７歳以上〈０・１・２・２５〉

未勝利の７歳以上馬は減点。

▼ダート実績

勝ち馬９頭が重賞２勝以上をマーク。同じく９頭にＧ１Ｖ（Ｊｐｎ１含む）があった。

▼決め手

逃 げ〈２・０・２・６〉

先 行〈３・３・５・２６〉

差 し〈３・３・２・５０〉

追 込〈２・４・１・４４〉

勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアしたのはウィルソンテソーロとナルカミの２頭。ＪＢＣクラシック敗退組が３勝を挙げている点、そしてリピーターが多いレース特性から、当欄ではウィルソンテソーロをイチ推し。２３＆２４年はともに２着と涙をのんだが、三度目の正直で頂点を極める。（記録室）