¡Ú¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÍ¥±§ 12¡¦28°úÂà»î¹ç¡¦¶¶ËÜÀé¹ÉÀï¤Ø¤Î»×¤¤·ãÇò¡Ö¤Þ¤ÀºÇ¶¯¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤áÂ³¤±¤Æ¤ë¡×
¡¡º£·î£²£¸Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¡×¤ÎÍ¥±§¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¤«·î¤òÀÚ¤ê¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Í¥±§¤Ï¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï°ì²ó¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë°úÂà¥í¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤½µ¶¤ê¤Ê¤¯º£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í¥±§¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤ËÂàÃÄ¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å£±£¹Ç¯¤«¤éÀç½÷¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î£¶·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÀç½÷¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ£··î¤ËÆþÃÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬Àç½÷¤ËÆþ¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶¶ËÜÀé¹É¡¢´äÅÄÈþ¹á¡¢¹âÀ¥¤ß¤æ¤¤Î£³¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤Î£³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀç½÷¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°úÂà¤òÁ°¤ËÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°úÂàÈ¯É½¤«¤é¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤â£··î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡×¤Ç´äÅÄ¡õ¹âÀ¥¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡ÖÃçÎÉ¤·¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃç´Ö¡£¡Ø¤³¤Î£³¿Í¤ÈÆ±¤¸ÃÄÂÎ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀç½÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤È¤Î£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡£°úÂà»î¹ç¤òÃ¯¤È¤ä¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢£±ÉÃ¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¶¶ËÜÀé¹É¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀºÇ¶¯¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤áÂ³¤±¤Æ¤ë¡£¿´¿È¤È¤â¤Ëº£¡¢Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¡¢ÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ£²£¸Æü¡¢¶¶ËÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£