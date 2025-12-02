「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）

桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。

偉大な先輩からのバトンをしっかりと引き継ぐ。ＪＤクラシックでＧ１級初制覇を飾ったナルカミ。同じゴドルフィンブルーの勝負服で２３＆２４年チャンピオンズＣを連覇したレモンポップの後継馬として、陣営は並々ならぬ期待を寄せている。

栗東から転厩初戦だった４月の１勝クラスを快勝すると、そこから破竹の４連勝で３歳世代の頂点に上り詰めた。新馬戦を破格のタイムで制したことで早くから注目を集めていたが、体のバランスや精神的な幼さもあり、転厩当初は田中博師も慎重なスタンス。「体の左右差が大きいので、焦らず大事に育てていきたい」と長期的なプランで見守ってきた。

春の３歳グレードレースには目もくれず、一歩ずつ前に進み、着実な上昇曲線を描いてきた。秋初戦の不来方賞で不得手と言われた左回りも克服。続く大一番では、３冠を狙ったナチュラルライズを寄せつけない完勝劇を披露した。指揮官は「月日を重ねて、だいぶ大人になってきました。心身ともに成長し、同じ時期のミッキーファイトより能力は上でしょう」と帝王賞→ＪＢＣクラシックを連勝中の僚馬を引き合いに出し、その成長ぶりに目を細めた。

前走の疲労もなく、調整は予定通りに進んでいる。１週前追い切りを見届け、「順調に来ていますよ。残りの時間でもっと上げていけそう。負けている舞台だけど、自分のリズムで走れれば問題ないと思っている。逃げにはこだわっていないし、自分自身との戦いに勝ってほしい」とトレーナー。国内制圧にとどまらず、その先には偉大な先輩でも届かなかった世界の頂へと夢は広がる。