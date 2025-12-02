¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© º´Ìî³¤½®¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿À¼éÈ÷¡É¡ÖÂ¿¤Ó¤ë¤ó¤«¡©¡×Å·ºÍÅª¤Ê¡ÈÀèÆÉ¤ßµ»½Ñ¡É¢ª¾×·â¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 4¡Ý0 ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î1Æü¡¿¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¤Î¡È¿ÀÆÉ¤ß¡É¢ª½Ö»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦½Ö´Ö
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾õ¶·¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö12·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿MFÀî粼ñ¥ÂÀ¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÎëÌÚÍ£¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÁá¡¹¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£»î¹ç¤Î½øÈ×¤Ç¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿30Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òµö¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Çº´Ìî¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤³¤«¤é¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤ÎÆ°¤¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤Îº¸Êý¸þ¤Ø¤È½Å¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤¬ÎëÌÚ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½Ä¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´Ìî¤¬ÂÎ¤òµÕ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£ÎëÌÚ¤Î¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò²ÚÎï¤Ë¤¤¤Ê¤·¤Æ¡¢FW¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Û¥é¡¼¥Ð¥Ã¥Ï¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤À¡£
°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Öº´Ìî¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ï¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ²ó¼ý¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Î³¤½®¡×¡ÖÃ¥¤¨¤ë¤·½Ä¤Ë¥Ñ¥¹¤Ä¤±¤ë¤·¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤¡×¡Öº´Ìî¤ÏÁá¤¯¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤òÃ¦½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÂ¿¤Ó¤ë¤ó¤«¡©¡×¡Öº´Ìî¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÆÉ¤ß¤ÏºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ê¡×¤Ê¤ÉÂçÀä»¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Îº´Ìî¤ÏÀî粼¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï0¡¼4¤ÎÂçÇÔ¡£12»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤ï¤º¤«1¾¡¡Ê3Ê¬8ÇÔ¡Ë¤Î¾¡¤ÁÅÀ6¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë