¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¡¡¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£ÐÁÀ¤¦¾åÃ«º»Ìï¡õOZAWA¤òÃÇºá¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹àËþ¾ì°ìÃ×¤ÇºÇ¹â¤ÎÃËáµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ëà¥í¥Ó¡¼³èÆ°¶Ø»ßá¤ò¶ÛµÞÄó¸À¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥Î¥¢¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤âÅþÍè¤·»Ï¤á¤¿£±£±·îË¿Æü¤ÎÁáÄ«¡¢µÜ¸¶¤Ïµ¼Ô¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¡£¿·½É¶èË¿½ê¤Ø¸½¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¼Ô¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ëº£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ËÁý¤·¤Æ²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò½é¤Î£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤¦¾åÃ«¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤«¤éÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¾®¶¶·úÂÀ¤ËÅêÉ¼¤òÄ¾ÃÌÈ½¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤âÌÀ¸À¤³¤½Èò¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¼Ô¤Ë¤¦¤ä¤¦¤ä¤·¤¯¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¼êÅÏ¤¹¤Ê¤ÉàÂµ¤Î²¼á¤Þ¤¬¤¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï¡Ö¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È£²¿Í¤òÃÇºá¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ëÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È´ã¸÷¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£
¡¡¾åÃ«¤ä£Ï£Ú£Á£×£Á¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬¶È³¦¤Ë°½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¼çÄ¥¡£¡Ö£µÇ¯¸å¡¢£±£°Ç¯¸å¡¢£²¿Í¤ËÆ´¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óà¾®¤µ¤¤À¤³¦´Ñá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¡¢¾Þ¤Î¸¢°Ò¤Þ¤Ç¼ºÄÆ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È´í¤Ö¤à¡£
¡Ö¾Þ¤ÏàÁª¤Ð¤ì¤ë¤â¤Îá¡£¤½¤ó¤Ê²Û»ÒÀÞ¤ê¤Ê¤ó¤«½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î£±Ç¯¤òÂåÉ½¤·¤¿¤¤¤¤Áª¼ê¤Î¤â¤È¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈµÜ¸¶¤ÏÀµÏÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ïµ¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤ÏµÜ¸¶·òÅÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸·ê¤Î¥à¥¸¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£¤½¤¦ÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ²¶¤Û¤É¤Î¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ä¡×¤È¡¢¤Î¤Ù¤Ä¤Þ¤¯¤Ê¤¤¼«ËýÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤ÎµÜ¸¶¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢É÷¼Ù¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¡¢´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµ¼Ô¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¡££Í£Ö£Ð¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¡£