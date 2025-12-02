白髪染め → ちょっと待ったーー！【40・50代】こなれ & 楽ちんが叶う♡「ハイライトヘア」

気になる白髪を隠すために、白髪染めをしているという40・50代も多いのではないでしょうか。白髪染めは地毛色になじむように染めるため、黒っぽくなるだけでどこか冴えない印象になってしまったという経験はありませんか。FTN編集部では、白髪があってもオシャレをあきらめない40・50代に、「ハイライトヘア」をおすすめします。白髪を地毛のような暗い色に染めるのではなく、地毛にデザインカラーを施して白髪を目立たなくするという逆転の発想で、こなれたヘアスタイルを楽しめるはず。メンテナンスの回数も少なくて済み、楽ちんオシャレが叶いそうなヘアスタイルをピックアップしてご紹介します。

大人女性におすすめのハイライトヘア

白髪を隠すのではなく明暗差でぼかすように整える、大人女性におすすめのハイライトヘアがこちら。筋状に明るくブリーチした髪を散りばめることで、白髪があっても目立ちにくいデザインカラーです。@sakosakosakosakoさんは、「キレイを長持ちさせるコツ」として、「1.5～2ヶ月ごとのメンテナンスカラーで透明感のあるハイライトをキープ」とコメントしています。オシャレなカラーリングを長く維持できそうです。

ヘアスタイルの魅力もアップ

@katayu1204さんが「最強の白髪ぼかしだと考えてます」、「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなる」とコメントを添えているこちら。地毛を生かしつつ、ナチュラルなハイライトを重ねたミディアムレイヤーヘアです。ハイライトを入れた髪と、ベースの髪とのコントラストでこなれ感たっぷり。ヘアスタイルの魅力もぐっと引き立ちます。

シンプルなスタイリングでもオシャレ見え

ハイライトを入れると、ヘアスタイル自体も洗練されて見えるところも魅力。白髪が目立たなくなるうえに、垢抜けも目指せそうです。白髪がまばらに生えている程度なら、画像のような極細のハイライトでも白髪ぼかしの効果は十分に発揮できそう。ストレートヘアの毛流れを強調し、シンプルなスタイリングでもオシャレ見えを叶えてくれるはず。

40代インフルエンサーのリアルなハイライトヘア

最後に、実際にハイライトヘアにしているインフルエンサーの投稿をご紹介します。ご自身のヘアスタイルを紹介しているのは、40代の@acco.mamaさん。「頭頂部の白髪気になるからガッツリハイライトでカモフラージュ」とのこと。ハイトーンのベージュ系カラーとハイライトがなじんで、白髪があるようには思えない仕上がりです。思い切ったイメチェンに挑戦してみたい人も、ぜひ参考にしてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@katayu1204様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里