駅で“ぶつかりおじさん”に遭遇「反動で男の携帯が壊れたらしく言い合いに」　男性の受難

駅などで他人にわざとぶつかる“ぶつかりおじさん”。その被害報告は後を絶たない。東京都の30代男性は、昨年の秋ごろに駅で「60代ぐらいの見た目の男」とぶつかったという。

「私はそのとき壁側を歩いていました。その男はながら歩きをしてぶつかったのですが、その反動で男側の携帯が壊れたらしく、それで言い合いになりました」

壁側にいた投稿者がこの男性を避けるのは難しかったに違いない。携帯が壊れたと言いがかりをつける当たり屋だったのだろうか。その後については特に書いてないので、上手く逃げたと思われるが、かなり厄介だ。（文：湊真智人）

「意図的なのが明確」昼の駅で遭遇した男性も

“ぶつかりおじさん”は相手を選んでタックルしてくると言われている。兵庫県の男性（70代〜）は、女性の同僚と一緒にいた時に被害に遭った。

「電車降車後に、駅のホームを同僚女性と階段の方へ歩いていると、いきなりぶつかりおじさんに右半身にぶつかられました」

投稿者は「Slerの取締役」という立場なのだそうで、まだまだ現役といった感じだが、それでも標的にされた。

「明らかに混んでもいない昼の時間帯なので、意図的なのが明確でした。同僚からも、『ぶつかりおじさんだ！』という声が出ていたぐらいです」

ぶつかってきたのは「40歳から50歳くらいのおじさん」だったという。その後の挙動をこう書いている。

「何も言わず、すたすたと反対方向へ歩いていきました」

人が少ない場所で、わざわざターゲットに近づいて体をぶつける。理解しがたい行動だが、言い返そうにも何をされるかわからない怖さがあるものだ。

