F1カタールGP

自動車レースF1の今季第23戦カタールGPが現地11月30日まで、ルサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝した。会場には元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏が現地を訪問。男子テ ニスのノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら豪華スターと対面した様子を自身のインスタグラムで公開し、反響を呼んでいる。

ベージュのスーツを着こなしたベッカム氏。隣に並んだのはテ ニス界のスター、ジョコビッチだった。互いに肩を寄せ合い、リラックスした表情。さらに人気シェフのゴードン・ラムゼイ氏や、マンチェスター・ユナイテッド時代の同僚ギャリー・ネビル氏、米コメディアンのスティーブ・ハーヴィーらと納まった写真を披露。スター同士が交流する豪華な空間となっていた。

インスタグラムに「カタールでのレースはいつもワクワクする。今週末のグランプリで友人に会ったり、新しい人たちと出会えて楽しかった」と記し、実際の写真を公開。豪華スターとの2ショットの数々には、海外ファンから続々と反響が寄せられていた。

「ベッカム卿!!!! 」

「かっこいい写真」

「親友たち」

「永遠に若い！」

「デビッド＆ノバク」

「ゴージャス」

ベッカム氏は現役引退後、米メジャーリーグサ ッカー（MLS）インテル・マイアミの共同オーナーを務めるなど、実業家としても活躍する。



（THE ANSWER編集部）