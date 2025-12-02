F1角田裕毅10位入賞の裏で…「カッコいい」 会場にいた豪華スターに海外騒然「ゴージャス」
F1カタールGP
自動車レースF1の今季第23戦カタールGPが現地11月30日まで、ルサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝した。会場には元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏が現地を訪問。男子テ ニスのノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら豪華スターと対面した様子を自身のインスタグラムで公開し、反響を呼んでいる。
ベージュのスーツを着こなしたベッカム氏。隣に並んだのはテ ニス界のスター、ジョコビッチだった。互いに肩を寄せ合い、リラックスした表情。さらに人気シェフのゴードン・ラムゼイ氏や、マンチェスター・ユナイテッド時代の同僚ギャリー・ネビル氏、米コメディアンのスティーブ・ハーヴィーらと納まった写真を披露。スター同士が交流する豪華な空間となっていた。
インスタグラムに「カタールでのレースはいつもワクワクする。今週末のグランプリで友人に会ったり、新しい人たちと出会えて楽しかった」と記し、実際の写真を公開。豪華スターとの2ショットの数々には、海外ファンから続々と反響が寄せられていた。
「ベッカム卿!!!! 」
「かっこいい写真」
「親友たち」
「永遠に若い！」
「デビッド＆ノバク」
「ゴージャス」
ベッカム氏は現役引退後、米メジャーリーグサ ッカー（MLS）インテル・マイアミの共同オーナーを務めるなど、実業家としても活躍する。
（THE ANSWER編集部）