巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１日、新ホームランパフォーマンスの披露に意欲を示した。東京・文京区のＩＭＭシアターで行われた「Ｇ選手×野球好き芸人 スペシャルトークスタジアム」に高梨雄平投手（３３）と出演。同イベントの質問コーナーでホームランパフォーマンスについて話が及び、同席した「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯが考案したうどんをすするパフォーマンスを「やってみたい」と前向き。「１番・中堅」の座を目指して、まい進する。

浅野がアーチを描いた後を想像した。トークショー最終盤。背番号５１のユニホームを着た子どもから「丸選手だとマルポーズがある。浅野選手の新しいホームランパフォーマンスとかは考えたりは？」と質問を受けた。「まだないんで、つくりたいなと思いながらも、でもホームランを打てるかなというのもあり」と遠慮がちに語る浅野に対して、ＭＣを務めたお笑い芸人の麒麟・川島が「ここで決めたら」と提案した。

ここで名案を出したのはダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯだ。野球経験者で巨人ファンのＬＥＯはダイヤモンド一周後に、うどんをすする動きをして、その後ファンとともに両手を合わせてごちそうさまのポーズを行うパフォーマンスを提案した。浅野の大好物で、出身県・香川の名物のうどんにちなんだ親しみやすい動きを見た浅野は「みんな、ファンの人もやりやすそうなので、うどんやってみたいですね」と笑顔。デモンストレーションを行うと、観客からは大きな拍手が送られた。

ホームランパフォーマンスを披露するためには、活躍することが求められる。ＭＣの川島から「来季どのポジションを狙うのか」を問われ「センター」と即答。続けて希望打順についても聞かれ、「１番。外野で一番若いので、若い選手が１番で打てば勢いがつく」と、切り込み隊長としての役割を狙う意気込みを明かした。

今季は２９試合出場で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点。悔しい結果に終わっただけに、来季４年目にかける思いは強い。外野のレギュラーは白紙状態で、丸、キャベッジ、中山、佐々木、若林らに加えて、ＦＡで松本剛が加入。争いはし烈だが、引き下がるつもりはない。「１番・中堅」の座を射止め、ファンを熱狂させるパフォーマンスを見せていく。（宮内 孝太）

◆主なホームランパフォーマンス

▼どすこい ソフトバンク・山川が西武時代の１９年シーズンから始めた。右足を上げ、四股を踏んだ後に両手を突き出し「どすこーい」と叫ぶ。

▼デスターシャ ＤｅＮＡナインの定番ポーズ。人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「サワヤンゲームズ」の配信者であるウクライナ人のサワ・ヤン兄弟の右手を握り、肘を曲げるポーズ。

▼マルポーズ １９年に広島からＦＡで加入した巨人・丸を、ナインがベンチ前で祝福したことから始まった。頭の上で、両腕で円をつくる。

▼昇天 「北斗の拳」に登場するキャラクター、「ラオウ」の愛称で親しまれるオリックス・杉本の拳を高く突き上げるポーズ。「ラオウ」が作中で行うポーズがモデル。