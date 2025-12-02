大会初の関西対決となった全日本大学アメフト選手権決勝・甲子園ボウル（１４日）の会見が１日、同球場で行われ、関学大（関西１位）と対戦する立命大（関西２位）は２連覇への秘策をにおわせた。昨季は９年ぶり９度目の学生日本一に輝いたが、今季は関西学生リーグ最終節（１１月９日・万博）で３―２４と関学大に完敗。ＯＢの高橋健太郎監督（４４）は「１０回やって１回勝てるかの相手だが、その１回を甲子園に持ってきたい。同じことをしても勝てない。ミスを恐れず戦う」と玉砕も覚悟のビッグプレーを示唆した。

その下地はある。準決勝・早大戦（１１月２９日・えどりく）では第２クオーター、エースＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝のロングパスから、今大会に入って調子を上げているＷＲ木下亮介（４年）＝箕面自由学園＝が好捕、独走する計７４ヤードのタッチダウン。アウェーで快勝し、聖地に戻ってきた。

ＤＢ今田甚太郎主将（４年）＝駒場学園＝は「僕らの強みはノリと勢い」と言い切り、０２、０３年度甲子園ボウルとライスボウル連覇時ＤＢだった高橋監督も「きょうから熱い２週間を過ごします」とニヤリ。大舞台への鍛錬と最高のフィナーレを見据えた。（田村 龍一）

〇…関学大は２年ぶり３５度目の学生日本一へ一戦必勝で臨む。ＤＬ前田涼太主将（４年）＝箕面自由学園＝は甲子園ボウル初の関西対決にも「気にしていない。目の前の試合を勝ちきる。１１人で泥くさく戦う」と浮わつかず。リーグ戦に続いて立命大攻撃陣を封じ、昨季失った覇権を奪回するつもりだ。