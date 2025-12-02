国内男子プロゴルフ今季最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣで行われる。２３年大会覇者の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が開幕を前に、スポーツ報知のインタビューに応じ「勝ちたい」と宣言。金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝、大岩龍一（２７）＝フリー＝との三つどもえの賞金王争いへ、尾崎将司の２５歳３００日を更新する２４歳３３０日での最年少大会２勝と、１９年の石川遼以来の年間メジャー２冠で、逆転キングに望みをつなぐ。（聞き手・高木 恵）

蝉川にとって波乱万丈な一年だった。３月に左肋骨（ろっこつ）の疲労骨折が判明した。５月の日本ツアーで復帰。出場４戦目のＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯で史上最年少のメジャー３冠を達成した。

「６月のツアー選手権で優勝できたことは本当にうれしかった。いい準備ができなかった状態で今季のこの成績は、すごくやれている方だと思う」

前週のカシオワールドオープンでも優勝争いに加わるなど、上位フィニッシュを繰り返しながら、シーズン２勝目には届かずにいる。

「チャンスで決めきれない場面が多かった。ラッキーがなくても毎日、伸ばしていけるような、凡ミスのないゴルフを目指してやっていかないといけない。そして自分の持ち味のアグレッシブさを、もっとどんどん出していきたい」

ピンを狙う攻撃的なゴルフは、蝉川の魅力の一つ。

「そこは損なわずにやっていきたい。例えば左ショートサイド（狭いエリア）のピン位置で、１ヤードでも２ヤードでもセンターから左に打てるように。ボギーを怖がらずにというのが最近のテーマ」

名前の泰果の由来はタイガー・ウッズ（米国）。子供の頃から憧れを抱いてきた。

「自分がギャラリーだったらこういうプレーが見ていて楽しいよな、というのは頭にある。タイガー・ウッズ選手がそういう存在。林の中からでも曲げてベタピンにつけるとか、あり得ないプレーが飛び出す。そのあり得なさを追求していきたい」

４年連続４度目の出場となる日本シリーズＪＴカップは、蝉川にとっても特別な大会だ。

「初めて出た時に他の試合とは違う雰囲気を感じた。毎年出たい。選ばれた選手しか出られない大会っていうのも魅力的だし、そこで勝てたらシーズン最後の締めとしてうれしい。そのシーズンに活躍した選手しか出られない名誉な大会」

２３年に２２歳３２６日の大会最年少優勝を飾った。１打リードで迎えた名物ホールの１８番パー３。グリーン右手前からのアプローチを４０センチにつけ、パーをセーブして混戦に決着をつけた。

「鮮明に覚えている。あのアプローチは完璧だった。３０回に１回打てるかどうか。それがあのしびれる場面でピタっといった」

４月の関西オープン以来のシーズン２勝目に、うれし涙を流した。

「なかなか勝てなかったのでこみ上げた。賞金王争いから脱落して迎えた最終戦の最終日最終組で、中島啓太選手と石川遼選手と競り合って勝てたことがうれしかった」

尾崎将司の記録を塗り替える最年少大会２勝と、石川遼以来の同一シーズンメジャー２勝が懸かる一戦。ランク３位からの逆転賞金王へ優勝が最低条件になる。

「勝ちたい。こんなにはっきり言ったのは初めて。勝ちたいがために練習も必死にやっている。２年前に（賞金王レースで）２位で終わり悔しかった。２位は誰からもなかなか覚えられない。賞金王は肩書きとしても記録としても残る。チャンスはあるので狙いたい」

【取材後記】 蝉川は１月から米下部のコーンフェリーツアーで戦ってきたが、２月のコロンビアでの試合で背中に激痛が走り、途中棄権を余儀なくされた。あふれる涙は宿泊先の部屋に戻っても止まらなかった。帰国後の３月に左肋骨の疲労骨折が判明。「頭が真っ白になった」と当時を振り返る。

沈んだ心を明るく包んでくれたのが、昨年１１月に結婚した妻・葵さん（２８）だった。毎試合ツアーに帯同し、サポートを続けてくれている。「笑っていてくれると安心する。けんかすることも多いけど、言いたいことを言い合えるすごくいい関係。シーズン序盤のつらい時にも本当に支えてくれた」と感謝は尽きない。「僕は結果で恩返しするしかできない。自分の全力のプレーで恩返しをしたい」。最愛の人の存在が原動力になっている。（高木 恵）

◆蝉川 泰果（せみかわ・たいが）２００１年１月１１日、兵庫・加東市生まれ。２４歳。１歳からゴルフを始め、大阪・興国高２年時に関西ジュニア、３年時に国体優勝。２２年度アマチュア日本代表。東北福祉大４年時の２２年９月のパナソニックオープンで初優勝し、同１０月の日本オープンで史上初のアマ２勝目。同１１月にプロデビュー。２３年の関西オープンでプロ初優勝。１７５センチ、７７キロ。家族は妻・葵さん（２８）。