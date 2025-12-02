◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）

３年連続の出走でＪＲＡ・Ｇ１初制覇を目指すウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は２３年が０秒２差、２４年は鼻差の２着。ともに逃げたレモンポップにゴール前で鋭く迫ったが、あと少しで頂点を逃した。

２走前のマイルＣＳ南部杯を４馬身差で圧勝。連覇を狙った前走のＪＢＣクラシックは勝ち馬から離された５着だった。高木調教師は「前走は船橋の深いダートが合わなかったのかもしれない」と敗因を分析。Ｊｐｎ１２勝の実力は疑いようがなく、前走で見限るのは早計かもしれない。

１週前追い切りは美浦・Ｗコースで一杯に追われ、２歳未勝利の僚馬に先着を許した。不安を残すように見えたが、「テンションも高くないし、落ち着いていて、順調に来られている」とトレーナーは内容を気にせず、順調をアピール。さらに「結果を出している舞台だし、見直したい」と得意の中京１８００メートルで巻き返しをイメージする。

毎年のように新たな強豪が現れるダート路線。ベテランの域に達した６歳馬が３度目の正直で意地を見せる。