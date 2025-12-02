TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、同局「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。1日に同番組の取材中に、リポーターとして出演していたフリーアナウンサーの原千晶（36、セントフォース所属）がケガをしたと発表されたことについて言及した。

1日の放送を欠席していた安住アナは、この日は冒頭から登場。6時前の「早朝グルメ」のライブ中継後「昨日は私、ちょっと体調があまり良くなくて、急きょお休みをいただきました。また今日から戻ります」と少ししゃがれた声で明かした。

続けて「そして、番組から皆様に報告があります」とし「会社の広報の方からリリースもありましたが、番組のリポーター原千晶さんが取材中に転倒し、左膝を骨折しました。番組をしばらく休むことになります」と改めて伝えた。

そして「取材先のみなさんにも心配をおかけしました。原さんのケガが一日も早く治るよう祈るとともに、番組の安全管理をもう一度徹底してまいります」とした。

同局は1日、「『THE TIME,』出演者のケガについて」と文書で報告。取材中に、リポーターとして出演していたフリーアナウンサーの原が11月30日の同番組内の企画取材で訪れた「千葉県内にあるSASUKEのエリアを自作で再現している方の施設」で「『クワッドステップス』(4枚の板に飛び移りながら移動するエリア)を体験した際、4枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴えて、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れました」と負傷した経緯を記した。

原アナが左膝付近の痛みを訴えたため撮影を一旦中止し患部を冷やすなどの処置を施し休憩した後に「無理のない範囲でインタビュー取材を行いました」と説明。取材後、都内の整形外科で診察を受け、1日に改めて検査を行い「左脛骨高原骨折」で全治3カ月の診断が下されたと説明した。

そして「原千晶さんご本人をはじめ、所属事務所ほか関係各所の皆さまに大変ご迷惑をおかけしました。当該企画の収録にあたっては、当該施設管理者と相談の上、安全対策用のマットを敷き、安全性に注意を払っておりましたが、原さんにケガをさせてしまったことについて、大変申し訳なく思っております」と謝罪コメントを発表した。