¡ÚÇ¯´ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤¬21¼Ò¤ÇÇ¯´Ö3Ï¢ÇÆ¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤Î¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òÀ©¤¹
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÎÄ´ºº¡¦Â¬Äê¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï2Æü¡¢¡Ø2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬¡¢21¼Ò¤ÎCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21¡Ë¤Î20¼Ò¡¢3°Ì¤Ï²ìÍè¸¿Í¡Ê36¡Ë¤Î17¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÎÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë°²ÅÄ¤ÈÀî¸ý¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾åÈ¾´ü¤È·ÁÀª¤¬µÕÅ¾¡¢21¼Ò¤ÎÀî¸ý¤¬1¼Òº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸«»öÇ¯´Ö²¦¼Ô3Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£°²ÅÄ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢º£Ç¯¤â¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òºÌ¤ë1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡ÛÌ¾¤À¤¿¤ëÇÐÍ¥¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª2025CMµ¯ÍÑ¼Ò¿ôTOP10
¡¡Àî¸ý¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿24¼Ò¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡¢¥¤¡¼¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢NEC¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢ENEOS¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢KIYO¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢·§Ã«ÁÈ¡¢Clue¡¢¥°¥í¥Ã¥×¡¢¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¢¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¡¢LIFULL¡¢LAVA International¡Ë¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¯ÍÑ¤Ç¡¢1°Ì¤òÆÈÁö¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯17¼Ò¤Ë¤Ï²ìÍè¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤¬15¼Ò¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£ÍèÇ¯¤Ï¾å°Ì¤Î2¿Í¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤«¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾å°Ì¿Ø¤Ë²Ã¤¨º£Ç¯Ìö¿Ê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦±Ç²è¤Ø¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ä¡¢¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤äÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤°ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Î·òÆ®¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤ä¤êÅê¤²¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¤Ê¤É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¡¢2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£2025Ç¯´Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÆ±½ç°Ì¤Ï50²»½ç¡Ë
1°Ì¡§Àî¸ý½ÕÆà¡Ê21¼Ò¡Ë
2°Ì¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê20¼Ò¡Ë
3°Ì¡§²ìÍè¸¿Í¡Ê17¼Ò¡Ë
4°Ì¡§º£ÅÄÈþºù¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê15¼Ò¡Ë
6°Ì¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê13¼Ò¡Ë
7°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¡Ê12¼Ò¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¹àÌÜ¡§¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î23Æü
ÂÐ¾Ý¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÅìµþÃÏ¶èÌ±Êü5¶ÉÃÏ¾åÇÈ¥ª¥ó¥¨¥¢Ê¬¡Ë
¡¦ÈÖÁÈÀëÅÁ¡¢ËÜ¿Í½Ð±é¤ÎÈÖÁÈ¥³¥é¥ÜCM¡¢ËÜ¿Í½Ð±é¤ÎCD¡¿DVD¡¿¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¡¦³Ú¶ÊÇÛ¿®¡¦±Ç²èCM¡¢³Ú¶ÊPVÆâ½Ð±é¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î½Ð±éÅù¤Ï½ü¤¯
¡¦µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤Î½¸·×¤Ï¡¢³Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö·ÀÌó´ü´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½Ð±é¤·¤¿CM¤¬¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¥«¥¦¥ó¥È
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´¤Ù¡¿Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¡§https://www.n-monitor.co.jp/pdf/20251202cm.pdf¡Ë
