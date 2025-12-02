篠原涼子、ジェシー、藤木直人の“禁断三角関係”動き出す 『パンチドランク・ウーマン』ティザー公開
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）のティザー映像が2日、公開された。
【全身ショット】ハイジュエリーに負けない美脚を披露の篠原涼子
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
解禁された映像には、張り詰めた静けさをただよわせるこずえ、まなざしの奥に孤独を宿した怜治、何かを見透かすような視線の佐伯が次々と映し出され、不穏な物語の気配が立ち上がっている。彼女はなぜ道を踏み外したのか。規律に従って生きてきたこずえが、揺らぎ、迷い、そして一線を超え解き放たれ“悪女”へと変貌していく始まりを象徴する映像となっている。
プロデューサーの鈴木亜希乃氏は「3人の視線が行き交うティザーPRは、波乱のドラマの幕開けとなっています。サスペンスとラブストーリーの融合、3人の複雑な関係を象徴するような映像になっています」といい、「閉ざされたような白黒の世界から、こずえが解き放たれて彩りの世界へ。物語全体を表すような構成にも注目していただきたいです」とコメントしている。
【コメント全文】
■鈴木亜希乃氏（プロデューサー）
ついに禁断の三角関係が動き出します。篠原涼子さん演じる女刑務官・こずえ、ジェシーさん演じる殺人犯・怜治、藤木さん演じる刑事・佐伯、3人の視線が行き交うティザーPRは、波乱のドラマの幕開けとなっています。サスペンスとラブストーリーの融合、3人の複雑な関係を象徴するような映像になっています。
閉ざされたような白黒の世界から、こずえが解き放たれて彩りの世界へ。物語全体を表すような構成にも注目していただきたいです。ドラマ本編の映像が到着するまで、このティザーPRでパンチドランク・ウーマンの世界観をぜひお楽しみください！
