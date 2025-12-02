宮世琉弥、フジ月9ドラマで“新人看護師”に 主演の橋本環奈とは初共演「湖音波先生とのギャップも面白くなると」
俳優の橋本環奈が主演を務める2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）に俳優の宮世琉弥の出演が決定した。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
バリバリのヤンキー娘が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品『ヤンドク！』。主人公の田上湖音波（橋本）は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。
宮世は、新人看護師の鈴木颯良（すずき・そうら）役に決定。明るく人懐こい性格で、ヤンキーマインド全開な湖音波に興味を持つ。令和的な軽いノリではあるが、心優しい性格で仕事には一生懸命。看護師を目指すきっかけとなった、ある悲しい過去を持つ。
宮世は『パーフェクトワールド』（2019年、カンテレ／フジテレビ系）で俳優デビューを果たすと『恋する母たち』（2020年、TBS系）や『君の花になる』（2022年、TBS系）、映画『アンダーニンジャ』（2025年）など数々の話題作に出演。俳優業以外にも音楽活動をスタートし、『パリピ孔明』（2023年、フジテレビ系）ではラップを披露するなどアーティストとしての顔も見せる。橋本とは初共演。
このほか、向井理、吉田鋼太郎の出演も発表された。
■宮世琉弥コメント
―― 出演が決まった際の感想、意気込みをお聞かせください。
「“月９”さんは『ナイト・ドクター』（2021年、フジテレビ系）ぶりに出演させていただきます。そのときは闘病している恋人の影響で医療職を志す役だったのですが、まさか目標にしていた同じ“月９”で看護師という医療従事者として、こうして戻ってくることができて、すごくご縁を感じています。看護師は初めての役どころなので手術シーンを演じるのも初めてになりますが、演じる者としてしっかり向き合っていきたいです」
Q.ご自身が演じる役柄に関して教えてください。
「鈴木颯良を演じるにあたって、（佐藤）監督からは“宮世くんのままでいいよ”と仰って頂けて（笑）。普段だったら“颯良だったらどうするか”という考え方ですが、今回は自分だったらどうするかという演じ方もさせて頂けそうです。颯良は今どきの若者らしい感覚を持っている役なので、昭和的で“ザ・ヤンキー”な湖音波先生とのギャップも面白くなると思います。そんな、今の若い人たちが大人の方々に抱いているようなギャップを、颯良は楽しんでいると思うので、その部分も共感していただけると思います」
Q. 台本を読まれていかがですか？
「毎話感動できるヒューマンドラマな部分がありますし、濃いキャラクター同士の掛け合いで思わず笑ってしまうコメディー的な部分もあります。そして、主人公を担う湖音波先生は筋が一本しっかり通ったキャラクターなので、少しぶっ飛んでいても違和感がなくストーリーに納得感もあって、本当にいろいろな楽しみ方ができるハイブリッドな作品になっていると思います！」
