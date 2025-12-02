ALBIONの新オリジナル雑貨、12/1に発売！毎日がもっと楽しくなるアイテム

ALBION DRESSERが2025年12月1日（月）、美容とライフスタイルを融合させた新しいオリジナル雑貨9品を発売！「毎日使うものこそ可愛く」をテーマに、シンプルながらも機能性抜群なアイテムが勢ぞろい。ミントブルーをアクセントに、毎日の美容時間をもっと楽しくしてくれる雑貨が登場です。これらはギフトにもぴったり。あなたの日常を華やかに彩るアイテムが揃っているので、ぜひチェックしてみて♪

日常に溶け込む可愛さ！ALBIONの新雑貨

DRオリジナル 歯ブラシ（全2種）

ALBION DRESSERのオリジナル雑貨は、見た目の可愛さだけでなく、機能性にもこだわりが詰まっています。

例えば「DRオリジナル綿棒（100本入り）」は、メイク直しにぴったりなアイテム。ミントグリーンのカラーが、パッケージや本体に施されており、日々のメイク直しが気分の上がる時間になります。

また「DRオリジナル歯ブラシ」は、フラット毛や片テーパー毛の2種類があり、デザインだけでなく、機能性にも差がついています。毎日の生活がより楽しくなるアイテムが揃っています♪

美容時間をアップデート♡ALBIONの必需品

DRオリジナル デンタルフロス（マイルドミント フレーバー）

DRオリジナル 歯ブラシケース（全2種）

ALBION DRESSERの新雑貨には、デザイン性と使いやすさが両立しています。

「DRオリジナルデンタルフロス（マイルドミントフレーバー）」は、コスメのようなデザインが魅力で、フッ素とキシリトールが配合されており、毎日の口内ケアが楽しくなります。

さらに「CUOLタオルではじめるスキンケア」シリーズは、肌に優しい摩擦レス仕様で、敏感肌にも安心。

すべてが美しさと機能を兼ね備えたアイテムばかりで、日常の美容習慣をもっと楽しく、心地よくしてくれます♪

かわいさと機能性を兼ね備えたALBIONの雑貨



ALBION DRESSERが12月1日（月）に発売する新オリジナル雑貨は、美容ライフをもっと素敵にしてくれるアイテムばかり。

毎日のルーチンにそっと寄り添い、気分を上げてくれるデザインと機能性が融合した商品が勢ぞろいです。

ミントブルーをアクセントにしたシンプルで美しい雑貨は、ギフトにもぴったり！この冬、ALBION DRESSERのアイテムで美容時間をもっと楽しく、心地よく過ごしましょう♡