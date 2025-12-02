大ヒットドラマ「梨泰院クラス」などで知られる韓国の人気俳優パク・ソジュンが２日までにＳＮＳで仲良しのＢＴＳ・Ｖらとの過ごしたオフショットを公開し、話題になっている。

インスタグラムに６日から韓国で放送開始となる自身の最新作ドラマ「明日はきっと」（原題・ギョンドを待ちながら）をもじって「ギョンドを待ちながらパート２」と記し、「ウガファミリー」として知られ、親しく交流している友人のでＢＴＳ・Ｖ俳優のパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシクら、ら仲間とハワイで過ごすショットや動画をアップ。中には寝起き顔でテーブルを囲む写真もある。に帰還を歓迎されるショットを掲載した。「ウガファミリー」は韓国語で「僕たち家族なのかな？」という言葉の頭文字を取った「ウガ」に由来している。

この投稿にネット上では「可愛いテテ（Ｖの愛称）がたくさんいる」「テテの甘えきってるお顔」「ウガの中にいるとテテのマンネ感がめっちゃ可愛い」「大好きなウガとプライベート楽しめて良かった」「俳優ヒョンに囲まれるテテの弟感大好き」「テテかわいい。ウガのお兄さん達いつも本当にかっこいいお兄さん達」「テテが〜ウガが〜幸せそうで泣ける」「ありのままのキムテヒョン」などの声が数多く上がっている。